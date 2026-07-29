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Frank-Walter Steinmeier német államfõ (b) és Friedrich Merz kancellár (b2) kormányzati tagokkal fényképezkedik a kormány kisebb átalakítása alkalmából a berlini Bellevue-palotában 2026. július 29-én. Mellettük Steffen Bilger új közlekedési miniszter (b3), Carsten Linnemann új egészségügyi miniszter, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) eddigi fõtitkára (b4), Nina Warken, a kancellária új vezetõje, eddigi egészségügyi miniszter (j3), Patrick Schnieder eddigi közlekedési miniszter (j2) és Thorsten Frei eddigi kancelláriavezetõ (j).
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Merz újraosztotta a lapokat a német kormányban

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár átalakította kormányát, javaslatára Frank-Walter Steinmeier államfő szerdán három új minisztert nevezett ki.

A változtatások a közlekedési és az egészségügyi tárcát, valamint a kabinetfőnöki tisztséget érintik. Steffen Bilger kereszténydemokrata politikus került a közlekedési, Carsten Linnemann pedig az egészségügyi minisztérium élére. A Kancellári Hivatalt Nina Warken vezeti majd, aki eddig egészségügyi miniszter volt.

Steinmeier a kinevezések alkalmából mondott beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy a kormány cselekvőképes legyen a korszakalkotó változások közepette. „Ilyen helyzetben bátornak kell lennünk. Akkor is, ha a megpróbáltatások nagynak tűnnek, eltökéltségünk, hogy megbirkózzunk velük, még nagyobb” – hangoztatta. „Németország átfogó belső reformokkal, valamint a kül- és európa-politikai kötelezettségeivel arról kell gondoskodnia, hogy országunk megállja a helyét és jól felkészüljön a jövőt illetően" – tette hozzá.

A három miniszternek még a német alaptörvény értelmében le kell tenni e a hivatali esküt a német szövetségi parlament alsóházában (Bundestag), amely azonban a nyári szünet miatt csak szeptemberben fog ismét összeülni, ami jogi értelemben vitatott helyzetet teremt.

Steinmeier szintén jelezte, hogy mindezt rossz szemmel nézi. „Az alaptörvény új miniszterek hivatalba iktatásánál eskütételről rendelkezik a Bundestagban, aminek mindenek előtt azért van súlya és követel figyelmet, mert a kormány parlamenti felelősségét fejezi ki ünnepélyesen” – húzta alá az államfő. „Tudomásul vettem, hogy a miniszterek ezt az esküt a Bundestag nyári szünetet követő első ülésén fogják letenni” – tette hozzá.

A személycseréket az váltotta ki, hogy július közepén lemondott tisztségéről Jens Spahn, Friedrich Merz német kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) és bajor testvérpártjának, a Keresztényszociális Uniónak (CSU) a parlamenti frakcióvezetője, miután az erre vonatkozó németországi tilalmat megkerülve béranya segítségével gyermeke született az Egyesült Államokban.

A CDU/CSU parlamenti frakciójának élére Thorsten Frei eddigi kabinetfőnök kerül, akit délután meg is választott a német konzervatívok képviselőcsoportja.

A dpa német hírügynökség szerint a kormányátalakítás nem adta meg a Merz által a remélt új lendületet, sőt Patrick Schnieder közlekedési miniszter elbocsátása miatt a CDU-elnököt saját pártján belül is többen bírálták vezetési stílusa miatt. A CDU rajna-vidék-pfalz-i tartományi szervezete, amelyet a leváltott miniszter Gordon nevű testvére - egyben tartományi miniszterelnök - vezet, nyíltan konfrontálódott Merz-cel. A kancellár ugyanakkor elégedettnek mutatkozott személyi döntéseivel és reményét fejezte ki, hogy a vita hamarosan elcsitul.

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