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Iráni zászló egy focilabdával.
Nyitókép: Getty Images

Egyiptom megállt 1-1-nél Irán ellen, megy is tovább

Infostart / MTI

Az egyiptomi válogatott 1-1-es döntetlent játszott az iráni csapattal pénteken a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának Seattle-ben rendezett mérkőzésén, így öt pontjával másodikként továbbjutott.

Az észak-afrikai együttes jövő pénteken Ausztráliával találkozik a nyolcaddöntőbe jutásért, míg ázsiai ellenfele három pontjával még reménykedhet, hogy bekerül a nyolc legjobb harmadik közé a 12 csoportból.

Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:

Egyiptom-Irán 1-1 (1-1)

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Marciniak (lengyel)

gólszerzők: Szaber (5.), illetve Rezajan (14.)

sárga lap: Szaber (20.), Ibrahim (42.), Lasin (92.), illetve Kanani (19.), Nemati (43.), Ezatolahi (79.), Halilzadeh (94.)

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