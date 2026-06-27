Egyiptom megállt 1-1-nél Irán ellen, megy is tovább

Az észak-afrikai együttes jövő pénteken Ausztráliával találkozik a nyolcaddöntőbe jutásért, míg ázsiai ellenfele három pontjával még reménykedhet, hogy bekerül a nyolc legjobb harmadik közé a 12 csoportból.
Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:
Egyiptom-Irán 1-1 (1-1)
Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Marciniak (lengyel)
gólszerzők: Szaber (5.), illetve Rezajan (14.)
sárga lap: Szaber (20.), Ibrahim (42.), Lasin (92.), illetve Kanani (19.), Nemati (43.), Ezatolahi (79.), Halilzadeh (94.)