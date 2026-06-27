Egyiptom megállt 1-1-nél Irán ellen, megy is tovább

Újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. A pénteki napot emellett az uniós források felszabadítását célzó törvény aláírása, gazdasági bejelentések, költségvetési tervek és több jelentős politikai döntés is meghatározta.