Modric még nem hagyhatja abba

A nyolc éve ezüst-, legutóbb pedig bronzérmes európai együttes csütörtökön a K csoport második helyezettjével csap össze Torontóban a nyolcaddöntőbe kerülésért, Ghána egy nappal később a K jelű négyes győztesével küzdhet meg a folytatásban.

Horvátország-Ghána 2-1 (1-0)

gólszerzők: P. Sucic (31.), Vlasic (83.), illetve Luckassen (73.)

sárga lap: Perisic (68.), illetve Peprah (94.)

Horvátország: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric, Kovacic (Mario Pasalic, 78.) - P. Sucic, Vlasic (Gvardiol, 88.), Baturina (Marco Pasalic, 88.) - Budimir (Matanovic, 66.)

Ghána: Asare - Senaya, Adjetey (Peprah, a szünetben), Luckassen, Mensah - Partey - Semenyo, Owusu (Fatawu, a szünetben), Sibo (Yirenkyi, 85.), Sulemana (Nuamah, 71.) - Ayew (Thomas-Asante, 71.)

Az első pillanattól érződött, hogy a döntetlen mindkét csapatnak megfelelt, ugyanis Ghána már úgy lépett pályára, hogy továbbjutott, csak az volt a kérdés, hányadik helyen, míg a legutóbb bronzérmes európai riválisának egyetlen pontra volt szüksége a folytatáshoz. Ennek megfelelően egyik gárda sem kockáztatott, sőt, támadásra sem nagyon vállalkozott, inkább mindkét fél hátul járatta a labdát. A közönség füttyszóval "díjazta" az unalmas játékot, de több mint negyedóra után megvolt az első futballra emlékeztető jelenet is, amikor egy horvát megindulás végén Vlasic a jobb kapufát találta el. Az ivószünet után is a két tizenhatos között folyt a játék, de a második távoli horvát lövés már gólt eredményezett, Petar Sucic 25 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot. A szünetig a túloldalon Semenyónak volt egy villanása, ezt leszámítva érdemleges esemény nem történt.

Térfélcserét követően valamelyest felbátorodott az afrikai gárda, igazán nagy helyzete azonban sokáig nem volt, mivel az utolsó passzok nem sikerültek, illetve a befejezések rendre pontatlanok voltak. A horvátoknál

egészen kiváló produkciót nyújtott a negyvenéves Modric, aki 201. találkozóján öltötte magára a címeres mezt,

elsősorban védekezésben jeleskedett, mert rengeteg ghánai akciót hiúsított meg, többször pedig felszabadított. A horvát védelem aztán egyszer rosszul helyezkedett egy jobb oldali szabadrúgásnál, ezt pedig a középen jó ütemben érkező Luckassen büntette meg. A horvátok a kapott gól után képesek voltak ritmust váltani, tíz perc után vissza is vették a vezetést, melyet aztán a lefújásig meg is őriztek.