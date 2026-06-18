ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.92
usd:
307.87
bux:
138405.87
2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A dél-afrikai Teboho Mokoena ünnepel, miután büntetõrúgásból gólt lõtt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja második fordulójának Csehország - Dél-afrikai Köztársaság mérkõzésén az Atlanta Stadionban 2026. június 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Vb-2026 - A csehek ismét hiába vezettek, újabb döntetlent játszottak

Infostart / MTI

A cseh válogatott 1-1-es döntetlent játszott a dél-afrikai együttessel csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának második fordulójában, Atlantában.

A záró fordulóban jövő csütörtökön a csehek majd Mexikóval, míg a dél-afrikaiak a Koreai Köztársasággal találkoznak.

Miután az első fordulóban mindkét válogatott kikapott - a dél-afrikaiak a torna nyitó mérkőzésén a társrendező mexikóiaktól 2-0-ra, míg a vezetést szerző csehek 2-1-re a dél-koreaiaktól -, a második körben nyomta őket a pontszerzés terhe. Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya öt helyen változtatta meg kezdőcsapatát, míg kollégája, Hugo Broos a taktikán módosított. Mexikó ellen még a biztonságos védekezést előtérbe helyezve öt hátvéddel kezdtek a dél-afrikaiak, ezúttal négyen alkották a védvonalat. A találkozón az amerikai Tori Penso dirigált, aki a futballtörténelem második női játékvezetőjeként működött közre férfi világbajnoki összecsapáson.

Lendületesen kezdtek a csehek, két lehetőség után a harmadik már helyzet lett, amelyből aztán a 6. percben megszerezték a vezetést. Gyorsan elvégzett hosszú bedobás után a jobb szélen a védők mögött helyezkedő Adam Hlozek elé került a labda. A Hoffenheim légiósának beadását középen, a tizenhatosnál Alexandr Sojka készítette le Michal Sadílek elé, aki ziccerben 13 méterről, ballal nem hibázott.

A folytatás élvezetes, nyílt csatát hozott, amelyben idővel egyértelműen a dél-afrikaiak vették át az irányítást, de a labdabirtoklással nem sokra mentek. Támadásaikat elvitték ugyan a cseh térfél közepéig, de az akciók többségét befejezni sem tudták, néhány esetben pedig pontatlanok voltak. Legnagyobb lehetőségük a hosszabbítás utolsó percében adódott, amikor Matej Kovár hibázott egy kivetődésnél. Az ártatlannak tűnő beívelés ugyan fogható lett volna, a cseh kapus azonban az ötösnél csak kipaskolta a labdát, szerencséjére azonban lövőhelyzet nem adódott a rivális előtt.

A második játékrész is cseh helyzetekkel indult, volt közeli, védők által blokkolt lövésük, távoli kísérletük és fejesük is, majd folytatódott a szünet előtti játék: a dél-afrikaiak mezőnyfölénybe kerültek, de hiába építettek gyorsaságukra, kapura nem jelentettek veszélyt. Idővel aztán már a cseh kontrák is korán elhaltak, sok volt a pontatlanság, az eladott labda.

A kapura gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentő dél-afrikaiak a hajrához érve váratlanul egyenlítettek: Thapelo Maseko tizenhatosról leadott, nagy erejű lövése a pár méterre helyezkedő Pavel Sulc testéhez szorított karján változtatott irányt, a játékvezető pedig határozottan mutatott a büntetőpontra. A tizenegyesből Teboho Mokoena laposan a jobb sarokba vágta a labdát, Kovár az ellenkező oldalra indult. A hosszabbítás hét percében a középpályát gyorsan átjátszva mindkét fél nagy erőket mozgósított a győzelemért, akadtak helyzetek a kapuk előtt, de újabb gól már nem született.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026 - A csehek ismét hiába vezettek, újabb döntetlent játszottak

csehország

dél-afrikai köztársaság

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Magyar Péter enged-e illegális migránsokat Magyarországra? Tájékoztató Brüsszelben

Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben.
 

Magyar Péter és Donald Tusk rendkívüli pillanata Brüsszelben

Magyar Péter fontos üzenetet küldött Brüsszelből, egy fotón a V4-ek kormányfői

16 év után új korszak – kezdődik az EU-csúcstalálkozó

Nyolc év után fordulat? Magyar Péter és az EP elnöke egyetértenek

Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak

Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség

Közölte az új rendőri vezetők neveit a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott

A kormány augusztus közepéig felülvizsgálja a kaszinó- és dohánykoncessziókat, de azt még nem tudni, mikortól szűnik meg a gyakorlatban az üzemanyagok védett ára - derült ki a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Közben Magyar Péter Brüsszelbe utazott az uniós vezetők csúcstalálkozójára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók

Komoly krízis a népszerű magyar tónál: teljesen ellehetetlenült a hajózás, a csőd szélén állnak a vállalkozók

Ismét elérte a 2022-ben regisztrált, 53 centiméteres történelmi mélypontját a Velencei-tó vízszintje.

BBC
Business Sport Travel Science
US lifts naval blockade as Iran's supreme leader says Trump made deal 'out of desperation'

US lifts naval blockade as Iran's supreme leader says Trump made deal 'out of desperation'

Mojtaba Khamenei says he initially disagreed with the deal but allowed it go ahead after assurances from the Iranian president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 18. 19:25
Megfosztották díszpolgári címétől Matolcsy Györgyöt
2026. június 18. 18:16
Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak
×
×