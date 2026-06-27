Belgium felébredt, Új-Zéland látta kárát, 5-1 a vége

Amikor legutóbb a belga válogatott továbbjutott a csoportkörből, bronzérmet szerzett a 2018-as, oroszországi tornán. Most elsőként szerdán Seattle-ben játszik egy csoportharmadik ellenféllel.

Új-Zéland a harmadik világbajnokságát is győzelem nélkül fejezte be, mérlege négy döntetlen és öt vereség.

Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:

Belgium - Új-Zéland 5-1 (1-0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: Mahadmeh (jordániai)

gólszerzők: Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), Lukaku (86.), Saelemaekers (94.), illetve Just (84.)

sárga lap: Stamenic (46.), Just (56.)