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Szocsi, 2018. június 18.A belga Romelu Lukaku, miután berúgta csapata harmadik gólját a Belgium  Panama mérkőzésen, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának első fordulójában a szocsi Fist Stadionban 2018. június 18-án. (MTI/AP/Matthias Schrader)
Nyitókép: Matthias Schrader

Belgium felébredt, Új-Zéland látta kárát, 5-1 a vége

Infostart / MTI

A belga válogatott 5-1-re verte Új-Zélandot a labdarúgó-világbajnokság G csoportjának vancouveri mérkőzésén, így első helyen jutott a 32 közé.

Amikor legutóbb a belga válogatott továbbjutott a csoportkörből, bronzérmet szerzett a 2018-as, oroszországi tornán. Most elsőként szerdán Seattle-ben játszik egy csoportharmadik ellenféllel.

Új-Zéland a harmadik világbajnokságát is győzelem nélkül fejezte be, mérlege négy döntetlen és öt vereség.

Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:

Belgium - Új-Zéland 5-1 (1-0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: Mahadmeh (jordániai)

gólszerzők: Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), Lukaku (86.), Saelemaekers (94.), illetve Just (84.)

sárga lap: Stamenic (46.), Just (56.)

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