Belgium felébredt, Új-Zéland látta kárát, 5-1 a vége

Amikor legutóbb a belga válogatott továbbjutott a csoportkörből, bronzérmet szerzett a 2018-as, oroszországi tornán. Most elsőként szerdán Seattle-ben játszik egy csoportharmadik ellenféllel.
Új-Zéland a harmadik világbajnokságát is győzelem nélkül fejezte be, mérlege négy döntetlen és öt vereség.
Világbajnokság, G csoport, 3. (utolsó) forduló:
Belgium - Új-Zéland 5-1 (1-0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: Mahadmeh (jordániai)
gólszerzők: Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), Lukaku (86.), Saelemaekers (94.), illetve Just (84.)
sárga lap: Stamenic (46.), Just (56.)