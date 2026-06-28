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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gólt Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Amy Kontras

Messi csak 30 percet játszott, de újabb vb-rekordokat állított fel

Infostart

Lionel Messi újabb vb-rekordokat döntött az argentinok a vártnál nehezebben megnyert mérkőzésén, Jordánia ellen. A címvédő 3–1-re nyert.

Messi a 60. percben állt be Lautaro Martínez helyére. Valószínűleg előre elhatározott csere volt, Lionel Scaloni mindenképpen pályára küldte volna a találkozó utolsó harmadára, de mindez néhány perccel azt követően történt, hogy az ázsiai válogatott 2–1-re szépített.

A FIFA-ranglistán 72 hely a különbség a két csapat között, sokkal szorosabb volt az állás, mint amire számítani lehetett.

Az argentinok két addigi gólját Giovani Lo Celso és Lautaro Martínez szerezték, ez volt az Albiceleste első két találata a mostani tornán, amelyet nem Messi szerzett.

Lőtt aztán ő is egyet, szabadrúgásból, ezzel ő lett az első játékos a világbajnokságok történetében, aki hét egymást követő meccsen is betalált. A legutóbbi hét vb-csoportmérkőzéséből (2018 óta) csupán egyen, Katarban, a lengyelek ellen nem talált a kapuba. Az összes vb-góljainak a számát 19-re növelte, ez is új rekord. A csoportkör után hat találattal vezeti a 2026-os világbajnokság góllövőlistáját.

A százszázalékos teljesítménnyel csoportelső argentinok a nyolcaddöntőbe jutásért a Zöld-foki Köztársaság csapatával találkoznak majd.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Messi csak 30 percet játszott, de újabb vb-rekordokat állított fel

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