ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.39
usd:
302.45
bux:
137602.78
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 15: Elijah Just #11 of New Zealand scores against goalie Alireza Beiranvand #1 of Iran during a FIFA World Cup 2026 match at Los Angeles Stadium on June 15, 2026 in Inglewood, California. (Photo by K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune via Getty Images)
Nyitókép: K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune via Getty Images

Eli Just duplája is csak döntetlent ért Irán ellen – eredmény, program

Infostart / MTI

Az új-zélandi válogatott Eli Just duplájával kétszer is vezetett, végül csak 2-2-es döntetlent játszott Iránnal kedden a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjában.

A második félidő közepén pályára lépett Ehszan Hadzsszafi, aki így 147. mérkőzését játszotta az iráni válogatottban, s csak két összecsapás hiányzik neki, hogy beérje a rangsorban vezető Dzsavád Nekunámot, de a következő fordulóban utolérheti Ali Dájit.

Az új-zélandi csapat harmadik világbajnokságán szerepel, de az eddigi hét mérkőzésén még egyszer sem nyert, három vereség mellett négy döntetlen a mérlege.

A világranglistán lényegesen előrébb (20. hely) lévő Irán kezdett bátrabban, a hetedik percben mégis Új-Zéland (85.) jutott előnyhöz, miután Chris Wood passzolta a labdát Eli Justnak, aki tíz méterről bombázott a léc alá. A háromszoros Ázsia-bajnok irániak lényegében csak a játékrész közepén kerültek igazán közel az ellenfél kapujához, de Mehdi Taremi 18 méteres lövése után a labda a bal kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. Aztán a harmadik világbajnokságán pályára lépő Ramin Rezajan a 32. percben egyenlített, és a szünetig hátralévő időben is az irániak akarata érvényesült, de csak egy lesgólt értek el az első félidő ráadásában.

Hasonlóan indult a második játékrész, vagyis az irániak támadtak, Új-Zéland pedig megint vezetést szerzett. Just kényszerítőzött Wooddal a tizenhatos előterében, a visszakapott labdát pedig a Motherwell támadója jobbról, nyolc méterről emelte a kapu közepébe. Ezúttal nem kellett majd' fél órát várni az egyenlítésre, mert a 64. percben Rezajan jobb oldali beadása után Mohammad Mohebi fejesénél a labda a jobb kapufáról a hálóba pattant. A döntetlennel kisebb esélyt szalasztott el mindkét csapat, mivel a csoport rangadója, a Belgium-Egyiptom összecsapás is pontosztozkodással ért véget.

G csoportjának első fordulós eredményei és további programja:

  • Belgium-Egyiptom 1-1 (0-1)
  • Irán - Új-Zéland 2-2 (1-1)

2. forduló:

június 21., vasárnap: Belgium-Irán, Los Angeles 21.00

június 22., hétfő: Új-Zéland - Egyiptom, Vancouver 3.00

3. forduló:

június 27., szombat: Egyiptom-Irán, Seattle 5.00

június 27., szombat: Új-Zéland - Belgium, Vancouver 5.00

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Eli Just duplája is csak döntetlent ért Irán ellen – eredmény, program

irán

új-zéland

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

A Hungary Helps Programról, a honvédelmi miniszter vezérkari főnökként kapott "luxusvillájáról", a kórházi klímákról, valamint a visszaható hatályú jogalkotásról is kérdezték a képviselők a kormány tagjait az azonnali kérdések és válaszok órájában az Országgyűlés ülésén hétfő este.
 

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

Védett benzinár: az utolsókat rúgja a rendszer?

A közel-keleti békehírre nagyot esett az olaj ára, miközben a forint is látványosan erősödött, vagyis éppen az a két piaci feltétel javult egyszerre, amelyhez a kormányzat korábban a védett üzemanyagáras rendszer kivezetését kötötte. A magyar autósok ebből egyelőre nem éreznek közvetlen árcsökkenést a kutakon, a piaci szereplők számára viszont kulcskérdés, hogy mekkorára zsugorodik a rögzített árak és a tényleges beszerzési árak közötti különbség. Ha a mostani olajpiaci fordulat tartósnak bizonyul, akkor a védett benzináras rendszer akár az utolsó szakaszába is léphet – igaz, Trump békéjét egyelőre érdemes óvatosan kezelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?

Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?

Az elmúlt hetekben ismét az NVIDIA került a befektetői világ figyelmének középpontjába.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

The US vice-president says the agreement is "about a page and a half" and "very general", meaning many details will be worked out later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 06:00
Új szereplő a top 10-ben, ismét rekordon a 100 leggazdagabb magyar vagyona – itt a lista
2026. június 16. 05:48
Migrációs paktum: bővül a harmadik országok köre, de évi több százezer embert kéne elküldeni, ami a szakértő szerint még nem megy
×
×