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A hőség miatt kiszáradt patak vagy tómeder.
Nyitókép: Getty Images/R_Tee

Sokkoló, mi történik Észak-Magyarországon

Infostart / MTI

Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon - közölte a társaság az MTI megkeresésére szerda délután.

A tájékoztatás szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tisza-völgyi Koordinált Vízkészlet-megosztási Rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá.

Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével az egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területükön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a Tiszakeszi-morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalúci-Holt-Tiszát és a Taktát.

A Hernádszurdoki-holtágba a nyáron már juttattak vizet, azonban a rendkívüli hőség és az intenzív párolgás miatt ismét szükségessé vált a vízpótlás. Rendkívüli szennyezésről az igazgatóságnak nincs tudomása, az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetekben a vízkészletek megőrzését és a vizes élőhelyek fenntartását kiemelt feladatuknak tartják - olvasható a sajtóanyagban.

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