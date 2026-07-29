Kényszerű döntés – le kellett állítani a paksi atomerőmű 3-as blokkját

Leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt - jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésben szerdán.

Kapitány István közölte: keddhez képest a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Az előre meghatározott szabályok alapján, további átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség a paksi atomerőműben. Ennek érdekében leállították a 3-as blokkot – tette hozzá. Az intézkedés egy „gondosan előkészített szakmai terv része. Pontosan ez a garancia arra, hogy minden lépés kiszámítható legyen, és minden lépésnél az üzembiztonság az első”.

Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében

a kieső villamosenergia-mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják.

Mindennek köszönhetően az energiaellátás továbbra is biztosított – hangsúlyozta.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szerda délután jelezte, hogy 15 órakor megkezdődik a 3. blokk leállításának folyamata.

Reggel Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette: a Duna paksi szakaszán a szakemberek készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut, hogy az atomerőmű hűtővíz-ellátása az extrém alacsony vízállás mellett is biztonságos maradjon.