Anglia négy góllal győzte le Horvátországot

A horvátok sokkal élesebben kezdték a csoportkör egyik legnagyobb rangadóját, mint a kissé kényelmesnek tűnő angolok, ennek ellenére utóbbiak szereztek vezetést, mert az ötödik vb-jén szereplő Modric késve akart felszabadítani, így a labda helyett Maduekét találta el a büntetőterületen belül. A megítélt tizenegyest ugyan Livakovic elsőre kivédte, de Kane újra próbálkozhatott, mert a horvát kapus már a lövés előtt elmozdult a gólvonalról, a Bayern München csatára pedig másodjára nem hibázott. A várakozásoknak megfelelően magas színvonalú és jó iramú összecsapás a mezőnyben ugyan kiegyenlített küzdelmet hozott, de a szigetországiak jóval veszélyesebbek voltak, mégis egyenlítettek a horvátok Baturina 18 méteres lövésével, melybe Pickford csak beleérni tudott. A lüktető első félidő végén előbb az angolok újra előnybe kerültek Kane szöglet utáni fejesével, majd közvetlenül a szünet előtt a rivális újfent egyenlített Musa találatával.

Térfélcserét követően a háromoroszlános együttes még magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, melynek köszönhetően szinte azonnal Bellingham révén harmadszor is vezetést szerzett. A második játékrész első negyedórájában Anglia könnyedén eldönthette volna a találkozót, mert legalább négy ziccere volt, azonban Livakovic bravúrok sorozatát bemutatva meccsben tartotta a csapatát. A horvátok Modric le- és Kovacic becserélésével stabilizálták a középpályát, így valamelyest enyhült a nyomás a kapujukon, de továbbra is a szigetországiak irányították a játékot. Az első félidővel ellentétben ezúttal az ivószünet sem segített a horvátokon, akiknél továbbra is a kapus Livakovic volt a legjobb, a túloldalon Pickfordnak csak kétszer, Pasalic és Matanovic lövésénél kellett hárítania. Az utolsó tíz percben átengedte a területet Anglia, így védekezésre kényszerült, de igazán nagy helyzete nem volt a horvátoknak, sőt az angol kontrák voltak ígéretesek, melyek közül az elsőnél Spence ziccerét Livakovic még kivédte, de a csereként beállt Rashford lövésénél már ő is tehetetlen volt. A hosszabbításban majdnem szépített Horvátország, Kane viszont ezúttal hátul jeleskedett, ugyanis ő blokkolt egy közeli kísérletet.

A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki három vb-n is eredményes volt, ráadásul tizedik találatával feljött a góllövők örökranglistájának tizedik helyére.

A második fordulóban Anglia a ghánai csapattal, míg Horvátország a panamai együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.