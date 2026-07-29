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Nyitókép: Pixabay

Lecserélhetik az alapellátás több országos szakmai vezetőjét

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Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára bejelentette: megkezdődött az alapellátás átalakítása, amelynek részeként kezdeményezte több országos kollegiális szakmai vezető megbízásának megszüntetését és új pályázatok kiírását.

Az államtitkár kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízásának megszüntetését, helyére pedig átmenetileg Soós Zoltán megbízását javasolta. Elmondása szerint Békássy eredetileg három évre szóló megbízatása 2023. május 31-én lejárt, új pályázatot azonban azóta sem írtak ki, így a feladatellátás megbízási alapon folytatódott – derül ki a minapi Facebook-videóból.

Porpáczy szerint a pályáztatás elmaradása veszélyeztette a szakmai képviselet törvényes működését és az átlátható kiválasztást. Hozzátette: a vármegyei kollegiális szakmai vezetői hálózatban is problémák alakultak ki, több helyen tartósan betöltetlen pozíciók voltak, ami miatt a háziorvosok nem kapták meg a szükséges szakmai támogatást és képviseletet. Az intézkedést a szakmai mellett morális okokkal is indokolta, a Magyar Orvosi Kamara elleni fellépés kapcsán azt felróva Békássynak, hogy nem állt ki a MOK mellett.

Szintén kezdeményezte Muzsay Géza országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvos, valamint Szelman Róbert országos kollegiális szakmai vezető fogorvos megbízásának megszüntetését, érdemeik elismerése mellett. Ennek indoka, hogy lejárt a jogszabályban meghatározott szakmai legitimáció időtartama. Feladataik átmeneti ellátására Rósa Ágnes (gyermekorvos), illetve Dull Zoltán (fogorvos) kapna megbízást.

A minisztérium emellett új pályázati eljárásokat készít elő az országos és vármegyei vezetői tisztségekre.

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Kezdőlap    Belföld    Lecserélhetik az alapellátás több országos szakmai vezetőjét

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