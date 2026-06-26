Elefántcsontpart újabb győzelemmel simán továbbjutott a foci-vb-n

Az elefántcsontparti és az ecuadori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz a labdarúgó-világbajnokság E csoportjának harmadik, utolsó fordulójában.

Az afrikaiak csütörtökön 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curacaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoportelső németeket New Yorkban, négy pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

Történelme első világbajnokságán Curacao egy pontot szerezve búcsúzott a további küzdelmektől.

Az elefántcsontparti együttes először jutott tovább világbajnoki csoportkörből, a negyedik vb-jén első alkalommal nyert meg két mérkőzést.

Elefántcsontpart–Curacao 2-0 (1-0) Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző, v.: Nyberg (svéd)

gólszerző: Pépé (7., 64.)

sárga lap: Pépé (35.), illetve J. Bacuna (75.), Kastaneer (83.)

Elefántcsontpart:

Y. Fofana - G. Doué, Kossounou, O. Diomandé, Opéri - Kessié (Seri, 77.), Sangaré - Diallo (Oulai, a szünetben), Pépé (Wahi, 67.), Y. Diomandé (B. Touré, 67.) - Bonny (O. Diakité, 67.)

Curacao:

Room - Brenet (Sambo, 90.), Gaari (Kastaneer, 77.), Obispo, Floranus, Fonville (Noslin, 77.) - Chong, Comenencia (Antonisse, 61.), L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia (Kuwas, 90.)

Elefántcsontpart számára a győzelem biztos továbbjutást jelentett, így a háromszoros Afrika Kupa-győztes ennek megfelelően kezdte a mérkőzést, így Pépé már a hatodik percben megszerezte a vezetést. Yan Diomandé a bal oldalról tette középre a labdát, a Villarreal csatára pedig az öt és felesről a bal alsó sarokba lőtt. A kezdeti megilletődöttség után a curacaói együttes is vezetett néhány támadást, de teljességgel veszélytelen volt ellenfele kapujára. A szünetig hátralévő időben az afrikaiak megelégedtek a vezetéssel, és alaposan visszaesett a teljesítményük, a karibi csapat játékán pedig érződött, nem képes többre.

A második játékrész elején Elefántcsontpart végképp le akarta zárni a mérkőzést, ezzel együtt a továbbjutás kérdését, sokkal több támadást vezetett, mint korábban. A nagyobb helyzet mégis Curacao előtt adódott, de Floranus lövésénél ha csak centikkel is, de a labda a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. Mielőtt azonban a curacaóiak fellelkesedtek volna, Pépé megszerezte saját és csapata második gólját, amellyel el is dőlt a találkozó. Az iramot továbbra sem lehetett kimagaslónak nevezni, de a kétgólos előny birtokában az afrikaiak felszabadultabban futballoztak, míg ellenfelük próbálta kiélvezni a világbajnokságból számára hátralévő perceket.

A négyszeres világbajnok Nationalelf jövő hétfőn egy csoportharmadikkal találkozik Bostonban, az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a nyolcaddöntőbe jutásért.