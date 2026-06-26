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Az elefántcsontparti Nicolas Pépé (k), miután megszerezte a találkozó elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja Curacao-Elefántcsontpart mérkõzésén a philadelphiai Lincoln Financial Field Stadionban 2026. június 25-én.
Nyitókép: Will Oliver

Elefántcsontpart újabb győzelemmel simán továbbjutott a foci-vb-n

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Elefántcsontpart simán, 2-0-ra verte Curacaót a foci-vb csoportkörének harmadik, záró meccsén, ezzel csoportmásodikként 6 ponttal magabiztosan továbbjutott. Az E csoport másik meccsén a már csoportelső németek kikaptak a sokkal motiváltabb Ecuadortól, amely így 4 ponttal csoportharmadikként is továbbjutott a legjobb 32 közé.

Az elefántcsontparti és az ecuadori válogatott is csatlakozott a már továbbjutott német csapathoz a labdarúgó-világbajnokság E csoportjának harmadik, utolsó fordulójában.

Az afrikaiak csütörtökön 2-0-ra legyőzték Philadelphiában az újonc Curacaót, így második helyen végeztek, míg a dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re múlták felül a már biztos csoportelső németeket New Yorkban, négy pontjukkal pedig biztosan benne lesznek a 32 közé jutást jelentő nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

Történelme első világbajnokságán Curacao egy pontot szerezve búcsúzott a további küzdelmektől.

Az elefántcsontparti együttes először jutott tovább világbajnoki csoportkörből, a negyedik vb-jén első alkalommal nyert meg két mérkőzést.

Elefántcsontpart számára a győzelem biztos továbbjutást jelentett, így a háromszoros Afrika Kupa-győztes ennek megfelelően kezdte a mérkőzést, így Pépé már a hatodik percben megszerezte a vezetést. Yan Diomandé a bal oldalról tette középre a labdát, a Villarreal csatára pedig az öt és felesről a bal alsó sarokba lőtt. A kezdeti megilletődöttség után a curacaói együttes is vezetett néhány támadást, de teljességgel veszélytelen volt ellenfele kapujára. A szünetig hátralévő időben az afrikaiak megelégedtek a vezetéssel, és alaposan visszaesett a teljesítményük, a karibi csapat játékán pedig érződött, nem képes többre.

A második játékrész elején Elefántcsontpart végképp le akarta zárni a mérkőzést, ezzel együtt a továbbjutás kérdését, sokkal több támadást vezetett, mint korábban. A nagyobb helyzet mégis Curacao előtt adódott, de Floranus lövésénél ha csak centikkel is, de a labda a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. Mielőtt azonban a curacaóiak fellelkesedtek volna, Pépé megszerezte saját és csapata második gólját, amellyel el is dőlt a találkozó. Az iramot továbbra sem lehetett kimagaslónak nevezni, de a kétgólos előny birtokában az afrikaiak felszabadultabban futballoztak, míg ellenfelük próbálta kiélvezni a világbajnokságból számára hátralévő perceket.

A négyszeres világbajnok Nationalelf jövő hétfőn egy csoportharmadikkal találkozik Bostonban, az afrikai gárda egy nappal később az I csoport második helyezettjével csap össze Dallasban, Ecuador pedig egy csoportgyőztessel küzd meg a nyolcaddöntőbe jutásért.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Elefántcsontpart újabb győzelemmel simán továbbjutott a foci-vb-n

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