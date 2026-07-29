Drágul a taxizás Budapesten, íme a szombattól érvényes új árak

Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten, miután hatályba lép a taxirendelet legutóbbi módosítása.

Szombattól

az alapdíj 1100-ről 1300 forintra,

a kilométerdíj 440-ről 521-re,

a percdíj 110 forintról 130 forintra nő.

Bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint.

A személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről a június 26-i ülésén döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A budapesti személytaxi-szolgáltatás tarifája 2023 márciusa óta nem változott, miközben hatalmas volt az infláció.

Az áremelés előtt a taxis érdekvédelmi szervezetek egy hatástanulmányt tettek közzé indoklásként. Ebben példaként hozzák, hogy jelenleg egy 5 kilométeres út költsége 3630 forint, amely a napi bruttó átlagbér mintegy 9 százalékát teszi ki. Augusztus elsejétől egy átlagos 5 kilométeres út díja 4290 forintra nő. Ez a minimális növekedés továbbra sem kimagasló a vidéki nagyvárosokban tapasztalható 11-15 százalékos napi bruttó átlagbér-arányhoz képest.