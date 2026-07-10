Elmaradt a marokkói csoda, Franciaország a legjobb négy között

A franciák óriási lendülettel kezdték a mérkőzést, Bununak már az első öt percben kétszer nagyot kellett védenie, előbb Mbappé lövését tolta szögletre, majd Upamecano fejesét is hárította. Negyedóra után tudta stabilizálta a játékát a legutóbb negyedik Marokkó, amely első afrikai csapatként érte el legalább kétszer a negyeddöntőt. A piros mezes együttes innentől igyekezett hosszabban birtokolni a labdát, ezzel pedig csökkentette a nyomást a kapuján, de veszélyt nem jelentett a túloldalon. A franciák aztán egy gyors kontra végén büntetőhöz jutottak, mert Mazraui becsúszva felrúgta a tizenhatos bal oldalán betörő Mbappét. A hosszas videózás, illetve a szél által a büntetőpontról elgurított labda miatt eltelt percek nem tettek jót Mbappénak, akinek gyatra tizenegyesét Bunu úgy védte ki, hogy ki sem pattant róla a labda. Az ivószünet sem változtatott a meccs képén, csak a francia akciók voltak ígéretesek, de az aranylabdás Dembele lövése elkerülte a marokkói kaput, míg Doue jobb alsó sarokba tartó próbálkozását ismét Bunu hárította. Az első félidő utolsó percei kissé eseménytelenül teltek, mígnem Digne húsz méterről váratlanul eleresztett lövése a keresztlécen csattant.

A második játékrész csendesen indult, a franciák hagyták hátul passzolgatni az afrikai játékosokat, akik egyetlen kaput elkerülő lövésig jutottak. Tíz perc elteltével viszont ritmust váltott az esélyesebb gárda, amely azonnal lövésekben és helyzetekben volt tetten érhető. Doue kísérletét Bunu még védte, de Mbappé gyönyörű csavarásával szemben már ő is tehetetlennek bizonyult. A franciák előnyben sem vettek vissza a tempóból és az addig kissé halovány teljesítményt nyújtó Dembele igazolta a klasszisát egy remek és pontos lövéssel. Az Afrika-bajnok játékán a cserék sem segítettek, Franciaország egyértelműen uralta a találkozót. A meccs képéről mindent elárul, hogy a marokkóiak először a 83. percben dolgoztatták meg Maignant, de akkor is csak szabadrúgásból. A sorozatban harmadszor elődöntős együttes annyira a kezében érezte a győzelmet, hogy az utolsó szűk negyedórára már lecserélte a lábát fájlaló Mbappét is, a továbbjutás pedig egy pillanatra sem forgott veszélyben, így Franciaország könnyedén jutott négy közé.

Mbappé nyolcadik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit, aki az örökrangsorban már csak eggyel előzi meg francia riválisát.

A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol–belga párharc győztesével találkoznak Dallasban.