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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi csatára is pályára lépett a világbajnokságon

Infostart / MTI

A skót válogatott 1-0-ra legyőzte Haitit vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság C csoportjában.

A haiti válogatott 1974 után a második világbajnokságán szerepel, de egyelőre négy vereségnél tart. Skócia kilencedszer vehet részt vb-n, de 28 év óta az elsőn, és még sosem jutott tovább a csoportkörből.

Nagy lendülettel kezdtek a skótok, és Aaron Hickey távoli lövésével, valamint Scott McTominay fejesével veszélyeztettek, sőt a Napoli középpályása a 17. percben a bal oldali kapufát is eltalálta. Haiti nem játszott alárendelt szerepet, a mezőnyben jól és gyorsan járatták a labdát, de helyzetig nem jutottak. Nem úgy a skót csapat, amely a 28. percben megszerezte a vezetést.

Ben Gannon-Doak passzolt középre jobbról, Ché Adams lövését védte ugyan a kapus, de John McGinn elé került a labda, amelyet az Európa-liga-győztes Aston Villa középpályása úgy lőtt 11 méterről a kapu közepébe, hogy az Jean-Ricner Bellegarde lábán megpattant.

Fordulás után sem sokat változott a játék képe, Haiti próbálkozott ugyan, de támadásai vagy lesen haltak el, vagy csatárainak szabálytalanságai miatt járt szabadrúgás Skóciának. Közben pedig az ellenfél a biztos védekezést választotta, s csak elvétve indult meg a haiti kapu felé, igaz a 73. percben McGinn odakerült, csakhogy óriási helyzetben rosszul találta el a labdát.

A hajrában a karibi csapatban pályára lépett Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára harmadik alkalommal kapott lehetőséget hazája nemzeti csapatában, amely újult lendülettel kezdett támadni, de az egyenlítés nem sikerült.

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