ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.76
usd:
315.84
bux:
145080.86
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Tusk lengyel miniszterelnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Lublinban 2026. július 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo

Amerikai híreket vitt Varsóba a történelmi vita miatt is feszült helyzetben Volodimir Zelenszkij

Infostart / MTI

Megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán Lublinban, elsősorban az ukrán államfő közelmúltbeli egyesült államokbeli tárgyalásairól – közölte a lengyel miniszterelnöki hivatalra hivatkozva a TVP Info lengyel hírportál.

Az ukrán elnök Washingtonból hazafelé tartva találkozott Tuskkal a kelet-lengyelországi városban – közölte a lengyel miniszterelnöki hivatal az X közösségi oldalon.

A tárgyalás után Volodimir Zelenszkij a Facebook oldalán közölte, hogy Donald Tuskkal Lublinban számos kétoldalú kérdésről tárgyalt, így az országaik közötti történelmi vitáról, továbbá beszélt washingtoni tárgyalásairól.

Közölte, hogy megvitatták a védelmi együttműködést, valamint a városaik és a közösségeik védelmét „a kegyetlen orosz légicsapásokkal szemben”. Hozzátette, hogy a ballisztikus rakéták elleni védekezés elsődlegesen fontos. Ukrajna biztonsága és védelme egyben Lengyelország biztonsága és védelme is. Együttműködésük mind a térséget, mind Európát erősíti - tette hozzá az ukrán elnök. Végezetül köszönetet mondott a háború elől Lengyelországba menekült ukránok befogadásáért és biztonságáért.

A tárgyalás előtt Szerhij Nikiforov, az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára az Unian ukrán hírügynökség szerint arról számolt be, hogy a megbeszélésen egyebek mellett a kapcsolatok rendezéséről, a Lengyelországban élő ukránok elleni gyűlölet-bűncselekményekre való reagálásról, a védelmi együttműködésről és az amerikai látogatás nyomán az európai partnerekkel való egyeztetésről lesz szó.

A TVP Info hangsúlyozta: ez volt az első alkalom, hogy az ukrán elnök Lengyelországba látogatott, miután a két ország közös történelmi múltja körül kialakult vita nyomán visszavonták Fehér Sas-érdemérmét.

A két ország viszonyát egyebek mellett beárnyékolja a volhíniai mészárlásnak nevezett események eltérő megítélése is. A terület a második világháborúig Lengyelországhoz, majd a Szovjetunióhoz és az Ukrán SZSZK-hoz tartozott, 1991-től a pedig a független Ukrajna részévé vált. A lengyel álláspont szerint Volhíniában és Kelet-Galíciában az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) mintegy százezer lengyel civilt mészárolt le 1943 és 1945 között, amit Varsó népirtásnak minősített. A két szervezetet ugyanakkor a mai Ukrajnában a szovjet Vörös Hadsereg ellen az ukrán függetlenségért harcoló mozgalmakként tartják számon.

A történelmi eseményt övező vita azután újult ki, hogy az ukrán elnök májusban az UPA "hőseiről" nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Karol Nawrocki lengyel elnök emiatt júniusban visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a Fehér Sas-rendet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől; amire több ukrán közéleti személyiség és politikus, köztük a varsói ukrán nagykövet is azzal tiltakozott, hogy egymás után mondtak le a korábban Lengyelországtól kapott állami kitüntetéseikről.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Amerikai híreket vitt Varsóba a történelmi vita miatt is feszült helyzetben Volodimir Zelenszkij

egyesült államok

donald tusk

volodimir zelenszkij

lublin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására

Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására

A paksi atomeromű 3. blokkjának leállítása után, a hőségriadó csütörtöki életbe lépése előtt osztott meg információkat a lakossággal a kormányfő.
 

Kényszerű döntés – le kellett állítani a paksi atomerőmű 3-as blokkját

Magyar Péterre önmaga a legveszélyesebb? Értékelés és kormányfői válasz

Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
6,5 millió forintba került Szijjártó Péter egynapos katari szállása

6,5 millió forintba került Szijjártó Péter egynapos katari szállása

A Külügyminisztériumtól kikért adatok szerint 6,5 millió forint közpénzt fizettek ki Szijjártó Péter egynapos katari szállására. A volt külügyminiszter a 2022-es labdarúgó-világbajnokság utolsó hetében járt Dohában, amikor a normál esetben legfeljebb kétmillió forintba kerülő luxuslakosztályok ára is jelentősen megugrott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/31. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 530 millió forintos főnyereményt.

BBC
Business Sport Travel Science
Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Gale-force winds have whipped up the flames prompting the evacuation of several villages on the island, as parts of the continent also continue to tackle fires.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 20:56
Fokozódik a helyzet: Egyiptomban lőttek meg egy amerikai tartályhajót
2026. július 29. 20:44
Terrorizmus támogatásával vádolják Oroszországban a Telegram társalapítóját
×
×