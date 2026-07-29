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Nyitókép: Országgyűlés/YouTube

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

Infostart / MTI

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn – mondta el Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke a testület szerdai ülése után.

Varga Lőrinc 2024-ben követett el ittas vezetést, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását – közölte Sasi-Nagy Edit.

Emlékeztetett:

a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.

Ennek alapján Sasi-Nagy Edit a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta a bizottságnak, amit az egyhangúlag támogatott.

A testület ezen kívül több magánvádas ügyet tárgyalt.

Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök mentelmi jogát rágalmazási ügyben kérték ki egy politikus feljelentése nyomán. A mentelmi bizottság egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolja - ismertette a bizottsági elnök.

Toroczkai László (Mi Hazánk) képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére rágalmazás és becsületsértés miatt érkeztek kérelmek. A bizottsági elnök tájékoztatása szerint négy bírósági eljárás is zajlik egy cselekmény kapcsán, ezért négy határozatot hoznak, amelyekben egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolják.

Takács Péter (Fidesz) képviselő mentelmi jogát - szintén magánvádas ügyben - becsületsértés és rágalmazás miatt kérték ki. Esetében is a mentelmi jog fenntartását javasolják, erről egyhangúlag döntött a bizottság - közölte Sasi-Nagy Edit.

A bizottsági elnök összegzése szerint a magánvádas esetek arra példák, annak tipikus esetei, amiért a mentelmi jog intézményét kialakították annak érdekében, hogy a politikusok szabadon tudják végezni a munkájukat.

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Kezdőlap    Belföld    Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

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