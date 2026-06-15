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A spanyol Aymeric Laporte (b) és a zöld-foki-szigeteki Dailon Livramento a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja elsõ fordulójának Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Vb-2026: itt az első vaskos meglepetés

Infostart / MTI

A spanyolok csupán egy gól nélküli döntetlenre voltak jók az újonc ellen.

Az újonc Zöld-foki Köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó-világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában.

Az afrikai együttesben kezdőként lépett pályára Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, akit aztán a 61. percben lecseréltek. A korábban Fehérváron játszó Stopira a kispadról nézte végig csapattársai hőstettét, amelynek nyomán megszületett az idei vb első 0-0-s meccse.

A következő körben a spanyolok Szaúd-Arábiával, a Zöld-foki Köztársaság csapata pedig Uruguayjal csap össze.

Meggyőző, de meddő mezőnyfölényben játszotta le az első 23 percet az esélyesebb spanyol válogatott, amely nagyon sokat birtokolta a labdát, ám nem tudott igazán kecsegtető helyzetet kialakítani. Az afrikai rivális rendre hatékonyan tömörült a saját tizenhatosán, illetve annak közvetlen közelében, miközben a büntetőterületen belül minden esetben megakadályozta a spanyolokat a kapura lövésben és a kulcspasszokban, a távoli próbálkozásoknál pedig jó ütemben blokkoltak a játékosai.

Az ivószünetet követően a dél-európai együttes megpróbálta kimozdítani kapujának közeléből az ellenfelet, és a kilépő védvonal mögé beadott labdákkal kiugratni a szélsőket, hogy aztán ők játsszák meg a lendületből középen érkező társakat. Ez a játék már sokkal veszélyesebb volt a zöld-fokiak kapujára, ott azonban Vozinha kapus egészen parádés teljesítményt nyújtva a félidőig négy alkalommal is bravúrral hárított, emellett egyszer a felső kapufát is eltalálták a spanyolok.

Az Európa-bajnok hetvenszázalékos labdabirtoklással és 12 kapura lövési kísérlettel, valamint 1,30-as várható gól-mutatóval zárta a félidőt, de nem tudta bevenni a hősiesen védekező rivális kapuját.

Fordulás után tovább fárasztotta ellenfelét a spanyol együttes, amely az idő előre haladtával egyre veszélyesebb volt, igaz, fontos passzoknál fordultak elő pontatlanságok, Fabián Ruíz pedig kétszer kísérletezett átlövéssel, de mindkét labdája a kapu fölé szállt.

A portugál másodosztály kilencedik helyezettjeként zárt Chaves 40 éves kapusa, Vozinha közben minden alkalommal a helyén volt, amikor játékba kellett avatkoznia,

ugyanakkor a 65. perc környékén már szemmel látható volt, hogy a zöld-fokiak egyre fáradtabbá válnak. Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány az utolsó húsz percre pályára küldte legnagyobb sztárját, Lamine Yamalt, majd beállt Dani Olmo és Nico Williams is, de az afrikaiak az utolsó energiáikat mozgósítva akadályozták meg sorra a kibontakozó lehetőségeket.

Az utolsó percekben még a Zöld-foki Köztársaság veszélyeztetett egy szöglet utáni fejesből, amely Unai Simon kapus kezében landolt, ugyanakkor a Kék cápák becenevű válogatott így is pontot szerzett története első vb-meccsén egy hősies teljesítménnyel a regnáló Eb-győztessel szemben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026: itt az első vaskos meglepetés

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