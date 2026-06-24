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A ghánai Jordan Ayew (hátul) és az angol Reece James, miután összefejeltek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja második fordulójának Anglia-Ghána mérkõzésén a foxborough-i Boston Stadionban 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Greg M. Cooper

Vb-2026: Nem ért semmit az angolok nyomasztó mezőnyfölénye

Infostart / MTI

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.

Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.

A bemutatkozása alkalmával attraktív, lendületes futballal előrukkoló angolok az első perctől nyomasztó mezőnyfölényben futballoztak, de ezúttal a támadásaikból hiányzott a kreativitás, így semmiféle veszélyt nem jelentettek a ghánai kapura.

Az első ivószünetig a háromoroszlános gárda hiába birtokolta 85 százalékban a labdát, a kaput egyszer sem találta el, míg az afrikai rivális erejét teljesen felemésztette a védekezés, a félpályát sem tudta átlépni a labdával. A háromperces szünet és az edzői instrukciók sem változtattak a játék menetén, a szigetországiak rendkívül statikusan játszottak, hiányoztak a ritmusváltások.

Ghána először az első félidő végén tudott huzamosabb időt az ellenfél térfelén tölteni, de egyetlen gólszerzési kísérlete sem volt az első 45 percben, az angoloknak pedig hiába akadt hat - ebből négyet a védők blokkoltak -, a ghánai kapusnak nem kellett védenie a pihenőig.

A folytatásra annyiban változott a játék képe, hogy valamelyest többet birtokolta a labdát az afrikai csapat, amely alkalmanként az angol kapuig is eljutott. Ez viszont több területet adott az angol játékosoknak is, akik így egy-egy alkalommal gyorsan tudták rávezetni a labdát a ghánai védelemre.

Az első védenivalója a ghánai hálóőrnek volt, de Spence lövése nem okozott gondot. A találkozó eseménytelenségéről mindent elmond, hogy az első bravúrt öt perccel a rendes játékidő vége előtt Asare mutatta be a csereként beállt Saka lövésénél, nem sokkal később O'Reilly közeli fejese a keresztlécen csattant, a kipattanót pedig óriási ziccerben Kane fölé bombázta.

Anglia a hatperces hosszabbításban járt a legközelebb a gólhoz, ugyanis Guehi szöglet utáni fejesét a gólvonalról fejelte ki egy ghánai védő, így viszont maradt a pontosztozkodás.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026: Nem ért semmit az angolok nyomasztó mezőnyfölénye

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