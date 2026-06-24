Vb-2026: Nem ért semmit az angolok nyomasztó mezőnyfölénye

Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.

Világbajnokság, L csoport, 2. forduló: Anglia-Ghána 0-0 Boston, Gillette Stadion, 63 983 néző, v.: Martinez (hondurasi)

sárga lap: Rice (41.), illetve Williams (60.)

Anglia:

Pickford - James, Konsa, Guehi, Spence (O'Reilly, 66.) - Anderson (Eze, 73.), Rice - Madueke (Rashford, 83.), Bellingham (Rogers, 73.), Gordon (Saka, 66.) - Kane

Ghána:

Asare - Senaya (Peprah, 87.), Adjetey, Opoku, Mensah - Williams (Fatawu, 67.), Yirenkyi, Partey, Sibo, Semenyo - Ayew (Adu, 67.; Baba, 95.)

A bemutatkozása alkalmával attraktív, lendületes futballal előrukkoló angolok az első perctől nyomasztó mezőnyfölényben futballoztak, de ezúttal a támadásaikból hiányzott a kreativitás, így semmiféle veszélyt nem jelentettek a ghánai kapura.

Az első ivószünetig a háromoroszlános gárda hiába birtokolta 85 százalékban a labdát, a kaput egyszer sem találta el, míg az afrikai rivális erejét teljesen felemésztette a védekezés, a félpályát sem tudta átlépni a labdával. A háromperces szünet és az edzői instrukciók sem változtattak a játék menetén, a szigetországiak rendkívül statikusan játszottak, hiányoztak a ritmusváltások.

Ghána először az első félidő végén tudott huzamosabb időt az ellenfél térfelén tölteni, de egyetlen gólszerzési kísérlete sem volt az első 45 percben, az angoloknak pedig hiába akadt hat - ebből négyet a védők blokkoltak -, a ghánai kapusnak nem kellett védenie a pihenőig.

A folytatásra annyiban változott a játék képe, hogy valamelyest többet birtokolta a labdát az afrikai csapat, amely alkalmanként az angol kapuig is eljutott. Ez viszont több területet adott az angol játékosoknak is, akik így egy-egy alkalommal gyorsan tudták rávezetni a labdát a ghánai védelemre.

Az első védenivalója a ghánai hálóőrnek volt, de Spence lövése nem okozott gondot. A találkozó eseménytelenségéről mindent elmond, hogy az első bravúrt öt perccel a rendes játékidő vége előtt Asare mutatta be a csereként beállt Saka lövésénél, nem sokkal később O'Reilly közeli fejese a keresztlécen csattant, a kipattanót pedig óriási ziccerben Kane fölé bombázta.

Anglia a hatperces hosszabbításban járt a legközelebb a gólhoz, ugyanis Guehi szöglet utáni fejesét a gólvonalról fejelte ki egy ghánai védő, így viszont maradt a pontosztozkodás.