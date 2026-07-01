Negyven év után nyert kieséses meccset Mexikó

A közép-amerikai együttes negyven év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, akkor szintén hazai pályán sikerült ez a bravúr. A dél-amerikai riválisa ötödik vb-jén másodszor játszott-ki-ki mérkőzést, de még egyszer sem jutott tovább.
A hazaiak már az első félidőben eldöntötték az összecsapást Julian Quinones és Raul Jimenez találatával.
A négy találkozó után is százszázalékos és egyetlen gólt sem engedő mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16 között ugyancsak Mexikóvárosban.
A vihar miatt egyórás csúszással kezdődött mérkőzés jó iramban indult, a hazai közönség által bíztatott Mexikó egyértelműen magához ragadta a kezdeményezést, ezt nemcsak távoli lövések jeleztek, hanem két nagy helyzet is, előbb Jimenez fejelt mellé ziccerben, majd Mora centikkel csavart a bal felső sarok mellé.
A dél-amerikai rivális szintén igyekezett gyors támadásokat vezetni, így ritmusos volt a meccs, de összességében kisebb hatékonysággal tudta kihasználni, amikor nála volt a labda. Ennek ellenére első lehetőségét majdnem gólra váltotta, ugyanis Yeboah a jobb kapufát találta el.
A játékrész derekán aztán a közép-amerikai gárda vezetést szerzett, mert Quinones a saját térfeléről indulva kiugrott és bár utolérték, de kilőtte a jobb felső sarkot. Mexikó az előny birtokában sem vett vissza, erőfeszítését pedig siker koronázta, mert Jimenez 14 méterről a bal felső sarokba lőtt. A második találat már ébresztőleg hatott Ecuadorra, amely a szünetig hátralévő időben többet támadott, egyszer alaposan megdolgoztatta Rangelt, aki Yeboah nagyszerű lövését védte.
Térfélcserét követően a hazaiak átengedték az irányítást, sokkal mélyebben védekeztek, így bár többet volt a labda Ecuadornál, de esélye sem volt gyors akciókat vezetni, a beadások teljesen hatástalanok voltak, a kreativitás pedig nagyon hiányzott a játékosaiból ahhoz, hogy ilyen védelmi falat át tudjanak játszani.
A közönség boldogan énekelt, már nem igényelte a jó futballt, elég volt számára, hogy Mexikó nagyon magabiztosan őrizte a kétgólos előnyét, amelyet még növelhetett volna, de két szöglet utáni fejesből az elsőt Galindez védte reflexmozdulattal, a második pedig mellé szállt. A közép-amerikaiak betömörülő védekezésének hatékonyságáról mindent elárul, hogy az egész második félidőben egyetlen komoly lehetősége volt az ellenfélnek, azt a csereként beállt Rodriguez kihagyta, így Mexikó magabiztosan lépett a 16 közé.