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MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 30: Raul Jimenez #9 of Mexico celebrates scoring his teams second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Mexico and Ecuador at Mexico City Stadium on June 30, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
Nyitókép: Kevin C. Cox, Getty Images

Negyven év után nyert kieséses meccset Mexikó

Infostart / MTI

A társházigazda mexikói válogatott 2-0-ra legyőzte az ecuadori csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mexikóvárosi mérkőzésén.

A közép-amerikai együttes negyven év után nyert ismét meccset a kieséses szakaszban, akkor szintén hazai pályán sikerült ez a bravúr. A dél-amerikai riválisa ötödik vb-jén másodszor játszott-ki-ki mérkőzést, de még egyszer sem jutott tovább.

A hazaiak már az első félidőben eldöntötték az összecsapást Julian Quinones és Raul Jimenez találatával.

A négy találkozó után is százszázalékos és egyetlen gólt sem engedő mexikói gárda vasárnap az Anglia-Kongói DK párharc győztesével csap össze a 16 között ugyancsak Mexikóvárosban.

A vihar miatt egyórás csúszással kezdődött mérkőzés jó iramban indult, a hazai közönség által bíztatott Mexikó egyértelműen magához ragadta a kezdeményezést, ezt nemcsak távoli lövések jeleztek, hanem két nagy helyzet is, előbb Jimenez fejelt mellé ziccerben, majd Mora centikkel csavart a bal felső sarok mellé.

A dél-amerikai rivális szintén igyekezett gyors támadásokat vezetni, így ritmusos volt a meccs, de összességében kisebb hatékonysággal tudta kihasználni, amikor nála volt a labda. Ennek ellenére első lehetőségét majdnem gólra váltotta, ugyanis Yeboah a jobb kapufát találta el.

A játékrész derekán aztán a közép-amerikai gárda vezetést szerzett, mert Quinones a saját térfeléről indulva kiugrott és bár utolérték, de kilőtte a jobb felső sarkot. Mexikó az előny birtokában sem vett vissza, erőfeszítését pedig siker koronázta, mert Jimenez 14 méterről a bal felső sarokba lőtt. A második találat már ébresztőleg hatott Ecuadorra, amely a szünetig hátralévő időben többet támadott, egyszer alaposan megdolgoztatta Rangelt, aki Yeboah nagyszerű lövését védte.

Térfélcserét követően a hazaiak átengedték az irányítást, sokkal mélyebben védekeztek, így bár többet volt a labda Ecuadornál, de esélye sem volt gyors akciókat vezetni, a beadások teljesen hatástalanok voltak, a kreativitás pedig nagyon hiányzott a játékosaiból ahhoz, hogy ilyen védelmi falat át tudjanak játszani.

A közönség boldogan énekelt, már nem igényelte a jó futballt, elég volt számára, hogy Mexikó nagyon magabiztosan őrizte a kétgólos előnyét, amelyet még növelhetett volna, de két szöglet utáni fejesből az elsőt Galindez védte reflexmozdulattal, a második pedig mellé szállt. A közép-amerikaiak betömörülő védekezésének hatékonyságáról mindent elárul, hogy az egész második félidőben egyetlen komoly lehetősége volt az ellenfélnek, azt a csereként beállt Rodriguez kihagyta, így Mexikó magabiztosan lépett a 16 közé.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Negyven év után nyert kieséses meccset Mexikó

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