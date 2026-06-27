Továbbjutást érhet az ötgólos szenegáli siker Irak ellen

Szenegál a legutóbbi, 2018-as vb-szereplést négy ponttal zárta, amellyel nem jutott tovább a csoportkörből, most hárommal valószínűleg igen.
Az iraki válogatott számára 1986 után a második világbajnoki szereplése is befejeződött, mind a hat mérkőzését elveszítette.
Sok lehetőséget nem adott ellenfelének a kibontakozásra a szenegáli csapat a kezdő sípszót követően, és vezetett néhány veszélyes támadást, majd a negyedik percben jobb oldali szöglet után Seck hét méterről fejelt, a labda pedig csapattársáról, Diarráról pattant a kapu bal oldalába.
Lendületben maradt az afrikai csapat, mert csak nagy különbségű győzelemmel maradhatott reális esélye, hogy bekerüljön a továbbjutást jelentő legjobb nyolc harmadik helyezett közé. Jött is a következő veszélyes támadás, de Szulaka gólhelyzetben visszarántotta Manét, a videós ellenőrzést követően pedig a játékvezető kiállította az iraki belső védőt.
A csaknem nyolcvanperces emberelőnnyel óriási esélyt kapott a szenegáli válogatott, de a szünetig nemhogy további gólokat nem szerzett, a mezőnyfölényt sem tudta kiharcolni.
A második játékrész is szenegáli góllal indult, az 56. percben iraki labdavesztést követően Camara futott el az alapvonalig a bal oldalon, középre passzolt, Ismaila Sarr pedig közelről lőtt a kapu közepébe.
Úgy tetszett, az afrikai játékosok ráébredtek, hogy több kell a továbbjutási remények életben tartásához, három perccel később már hárommal vezettek. A csereként beállt Pape Gueye kapott egy átadást a jobb oldalon, tolt a labdán kettőt, majd 23 méterről a kapu jobb oldalába bombázta.
A Villarreal középpályása a 71. percben duplázott, egy nem sokkal kisebb találattal, ezúttal 14 méterről zúdította a labdát a hálóba. A hajrához érkezve Szenegál már színezte is a játékot, Mané emelése után a labda a bal kapufáról pattant vissza, majd Iliman Ndiaye irigyelte el Pape Gueye két bombagólját, így maga is szerzett egy hasonlót 22 méterről.