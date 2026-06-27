ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szenegáli Pape Gueye (b), miután gólt rúgott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság I csoportja harmadik fordulójának Szenegál-Irak mérkõzésén a torontói BMO Field Stadionban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Stephanie Scarbrough

Továbbjutást érhet az ötgólos szenegáli siker Irak ellen

Infostart / MTI

A szenegáli válogatott 5-0-ra legyőzte pénteken Irakot a labdarúgó-világbajnokság I csoportjának torontói mérkőzésén, így a harmadik helyen végzett, és megmaradt az esélye a legjobb 32 közé kerülésre.

Szenegál a legutóbbi, 2018-as vb-szereplést négy ponttal zárta, amellyel nem jutott tovább a csoportkörből, most hárommal valószínűleg igen.

Az iraki válogatott számára 1986 után a második világbajnoki szereplése is befejeződött, mind a hat mérkőzését elveszítette.

Sok lehetőséget nem adott ellenfelének a kibontakozásra a szenegáli csapat a kezdő sípszót követően, és vezetett néhány veszélyes támadást, majd a negyedik percben jobb oldali szöglet után Seck hét méterről fejelt, a labda pedig csapattársáról, Diarráról pattant a kapu bal oldalába.

Lendületben maradt az afrikai csapat, mert csak nagy különbségű győzelemmel maradhatott reális esélye, hogy bekerüljön a továbbjutást jelentő legjobb nyolc harmadik helyezett közé. Jött is a következő veszélyes támadás, de Szulaka gólhelyzetben visszarántotta Manét, a videós ellenőrzést követően pedig a játékvezető kiállította az iraki belső védőt.

A csaknem nyolcvanperces emberelőnnyel óriási esélyt kapott a szenegáli válogatott, de a szünetig nemhogy további gólokat nem szerzett, a mezőnyfölényt sem tudta kiharcolni.

A második játékrész is szenegáli góllal indult, az 56. percben iraki labdavesztést követően Camara futott el az alapvonalig a bal oldalon, középre passzolt, Ismaila Sarr pedig közelről lőtt a kapu közepébe.

Úgy tetszett, az afrikai játékosok ráébredtek, hogy több kell a továbbjutási remények életben tartásához, három perccel később már hárommal vezettek. A csereként beállt Pape Gueye kapott egy átadást a jobb oldalon, tolt a labdán kettőt, majd 23 méterről a kapu jobb oldalába bombázta.

A Villarreal középpályása a 71. percben duplázott, egy nem sokkal kisebb találattal, ezúttal 14 méterről zúdította a labdát a hálóba. A hajrához érkezve Szenegál már színezte is a játékot, Mané emelése után a labda a bal kapufáról pattant vissza, majd Iliman Ndiaye irigyelte el Pape Gueye két bombagólját, így maga is szerzett egy hasonlót 22 méterről.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Továbbjutást érhet az ötgólos szenegáli siker Irak ellen

irak

szenegál

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

Lefelé húzza a világot a geopolitikai bizonytalanság – de mi a helyzet Magyarországgal?

2026-ban csökkenő, 2027-ben stagnáló globális növekedés várható a világgazdaságban az OECD előrejelezése szerint A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet friss prognózisáról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
 

Csehország a belső égésű motorok uniós betiltásának teljes eltörléséért küzd

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?

Az amerikai haderő pénteken légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen elkövetett teheráni támadásra a Hormuzi-szorosban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.

BBC
Business Sport Travel Science
US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship

US conducts strikes on Iran after attack on cargo ship

US Central Command says it has struck missile and drone storage facilities and coastal radar positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 22:20
Még pár nap, és átalakul a budapesti éjszakai tömegközlekedés
2026. június 26. 21:42
Halálos baleset Budapesten – fotók
×
×