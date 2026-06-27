Továbbjutást érhet az ötgólos szenegáli siker Irak ellen

Szenegál a legutóbbi, 2018-as vb-szereplést négy ponttal zárta, amellyel nem jutott tovább a csoportkörből, most hárommal valószínűleg igen.

Az iraki válogatott számára 1986 után a második világbajnoki szereplése is befejeződött, mind a hat mérkőzését elveszítette.

Világbajnokság, I csoport, 3. (utolsó) forduló: Szenegál-Irak 5-0 (1-0) Toronto, BMO Field, 43 036 néző, v.: Taylor (angol)

gólszerzők: H. Diarra (4.), I. Sarr (56.), P. Gueye (59., 71.), I. Ndiaye (82.)

piros lap: Szulaka (13.)

sárga lap: Seck (18.), P. Gueye (81.), illetve al-Ammari (75.), Doszki (90.)

Szenegál:

Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 57.), Niakhaté, Jakobs – I. Gueye, H. Diarra (P. Gueye, 57.) – Mbaye (I. Ndiaye, 57.), L. Camara (Jackson, 57.), Mané – I. Sarr (Diao, 81.)

Irak:

Baszil (Hasszan, a szünetben) – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – al-Ammari – Dzsaszim (Maknzi, 58.), Bajes, Ikbal (Jakob, 67.), Kaszem (Junisz, 16.) – al-Hamadi (Juszif, 58.)

Sok lehetőséget nem adott ellenfelének a kibontakozásra a szenegáli csapat a kezdő sípszót követően, és vezetett néhány veszélyes támadást, majd a negyedik percben jobb oldali szöglet után Seck hét méterről fejelt, a labda pedig csapattársáról, Diarráról pattant a kapu bal oldalába.

Lendületben maradt az afrikai csapat, mert csak nagy különbségű győzelemmel maradhatott reális esélye, hogy bekerüljön a továbbjutást jelentő legjobb nyolc harmadik helyezett közé. Jött is a következő veszélyes támadás, de Szulaka gólhelyzetben visszarántotta Manét, a videós ellenőrzést követően pedig a játékvezető kiállította az iraki belső védőt.

A csaknem nyolcvanperces emberelőnnyel óriási esélyt kapott a szenegáli válogatott, de a szünetig nemhogy további gólokat nem szerzett, a mezőnyfölényt sem tudta kiharcolni.

A második játékrész is szenegáli góllal indult, az 56. percben iraki labdavesztést követően Camara futott el az alapvonalig a bal oldalon, középre passzolt, Ismaila Sarr pedig közelről lőtt a kapu közepébe.

Úgy tetszett, az afrikai játékosok ráébredtek, hogy több kell a továbbjutási remények életben tartásához, három perccel később már hárommal vezettek. A csereként beállt Pape Gueye kapott egy átadást a jobb oldalon, tolt a labdán kettőt, majd 23 méterről a kapu jobb oldalába bombázta.

A Villarreal középpályása a 71. percben duplázott, egy nem sokkal kisebb találattal, ezúttal 14 méterről zúdította a labdát a hálóba. A hajrához érkezve Szenegál már színezte is a játékot, Mané emelése után a labda a bal kapufáról pattant vissza, majd Iliman Ndiaye irigyelte el Pape Gueye két bombagólját, így maga is szerzett egy hasonlót 22 méterről.