Japán–svéd: az lett az eredmény, ami mindkét félnek jó volt

A japán válogatott a hetedik világbajnokságán negyedszer jutott tovább a csoportkörből. Korábban mindháromszor a nyolcaddöntőig jutott.
A svédek legutóbb az 1990-es tornán búcsúztak a csoportmérkőzések után, azóta a mostanival együtt ötödször készülhetnek a kieséses szakaszra.
Világbajnokság, F csoport, 3. (utolsó) forduló:
Japán-Svédország 1-1 (0-0)
Dallas, AT&T Stadion, 70 137 néző, v.: Barton (hondurasi)
gólszerzők: Maeda (56.), illetve Elanga (62.)
sárga lap: Tanigucsi (77.), illetve Hien (32.), Gyökeres (84.)