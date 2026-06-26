Japán–svéd: az lett az eredmény, ami mindkét félnek jó volt

Három olyan parlamenti képviselő van, aki az új Országgyűlés eddigi szavazásainak több mint feléről hiányzott: Lázár János, Szijjártó Péter és Budai Gyula. Forsthoffer Ágnes házelnök közzétette a Ház honlapján az adatbázist, amely szabadon kereshető, és egyelőre nem rendelt el szankciót, de közölte: ezentúl csak egészségügyi vagy hivatalos okot fogad el igazolásnak.