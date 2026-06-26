0-0 Paraguay ellen – Ausztráliával még így is találkozunk még

Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban a labdarúgó-világbajnokság D csoportjának utolsó, csütörtöki fordulójában, így második helyen végezve a 32 közé jutott, de négy pontjával a harmadikként záró riválisa is reménykedhet ebben.

A szigetországi együttes jövő pénteken a G csoport másodikjával találkozik Dallasban a nyolcaddöntőbe jutásért, míg a dél-amerikai gárda reményei szerint benne lesz a nyolc legjobb harmadik helyezettben a 12 csoportból, jelenleg negyedik a listán.

Világbajnokság, D csoport, 3. (utolsó) forduló:

Paraguay-Ausztrália 0-0

San Francisco, Levi's Stadion, 68 827 néző, v.: Turpin (francia)

sárga lap: D. Gómez (77.), illetve Irvine (46.)