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Nyitókép: Pixabay

0-0 Paraguay ellen – Ausztráliával még így is találkozunk még

Infostart / MTI

Paraguay nem biztos, hogy folytathatja így a labdarúgó-vb-n, számolgatni kell.

Az ausztrál válogatott eseménytelen mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott a paraguayi csapattal San Franciscóban a labdarúgó-világbajnokság D csoportjának utolsó, csütörtöki fordulójában, így második helyen végezve a 32 közé jutott, de négy pontjával a harmadikként záró riválisa is reménykedhet ebben.

A szigetországi együttes jövő pénteken a G csoport másodikjával találkozik Dallasban a nyolcaddöntőbe jutásért, míg a dél-amerikai gárda reményei szerint benne lesz a nyolc legjobb harmadik helyezettben a 12 csoportból, jelenleg negyedik a listán.

Világbajnokság, D csoport, 3. (utolsó) forduló:

Paraguay-Ausztrália 0-0

San Francisco, Levi's Stadion, 68 827 néző, v.: Turpin (francia)

sárga lap: D. Gómez (77.), illetve Irvine (46.)

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