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A marokkói Azzedin Unahi (k) csapattársaival, miután berúgta a találkozó elsõ gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Kanada-Marokkó mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. július 4-én.
Nyitókép: Sam Wasson

Megkezdődtek a nyolcaddöntők a foci-vb-n: Marokkó jutott először a legjobb 8 közé

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Marokkó 3-0-ra legyőzte Kanadát, és ezzel a negyeddöntőbe jutott a labdarúgó-világbajnokságon. A Paraguay–Franciaország meccs győztese vár rajuk a nyolc között. Kanada az első kieső a három rendező ország közül, az Egyesült Államok és Mexikó még versenyben van.

Az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében és elsőként jutott a nyolc közé.

Az első félidőben nagyon nyomott Kanada, Marokkó beszorult. A játékvezető hat sárga lapot is kiosztott. Aztán az 50. percben váratlanul, egy szabadrúgáskombináció utáni szép lövéssel Azzedin Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, és a kinyíló Kanada ellen egyre több veszélyes kontrát vezető marokkóiak a 98. percben még egy gólt szereztek Szufain Rahimi révén, így 3-0-ra kiütötték a hazaiakat.

Története legjobb szereplésével fejeződött be Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két világbajnokságán egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege.

Az afrikai együttes csaknem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34 összecsapása vereség nélkül.

Az elődöntőbe jutásért csütörtökön a francia–paraguayi meccs győztesével játszanak majd.

Nyitóképünkön: a két gólt szerző marokkói Azzedin Unahi (középen) csapattársaival, miután berúgta a találkozó elsõ gólját a houstoni NRG Stadionban

A társházigazda rohamaival kezdődött a mérkőzés, Jasszin Bununak, a marokkói kapusnak az első tíz percben Stephem Eustáquio csavarásánál, majd Jonathan David bal oldali, illetve Tani Oluwaseyi közeli lövésénél is védenie kellett, hogy csapata ne kerüljön hátrányba. A kanadaiak magasan, majdhogynem a felezővonalnál védekeztek, még a csatáraik is letámadtak, így esélyt sem adtak az ellenfélnek a kibontakozásra. Tovább nehezítette a marokkóiak helyzetét, hogy a 22. percben sérülés miatt a tornán eddig három gólt szerző Iszmael Szaibari elhagyta a játékteret. A Bayern München napokban leigazolt támadója helyett beállt Szufain Rahimi előtt adódott az első marokkói lehetőség, de a 29. percben sem változott az eredmény. Közben mindkét csapat játékosai egyre durvább szabálytalanságokkal próbáltak tekintélyt szerezni, amelynek következtében a játékvezető az első játékrészben hat sárga lapot is kiosztott.

Fordulás után a második kaput eltaláló lövéséből Marokkó lényegében rögtön vezetést szerzett, és a kitámadó kanadaiak által szabadon hagyott területeket kihasználva már többször is eljutott az ellenfél kapujáig. A rengeteg szabálytalanság továbbra is tördelte a játékot, ami az idő előrehaladtával az előnyben lévő csapatnak kedvezett.

A második játékrészben már nyoma sem volt a veszélyes kanadai támadásoknak, Bununak sokáig nem is kellett védenie, még a 77. percben sem, amikor Jonathan David 17 méterről, középről végzett el szabadrúgást, de a labda magasan a kapu felett hagyta el a játékteret. A hajrában aztán Tajon Buchanan lövésénél vetődve hárított, de az afrikaiak a 82. percben egy kontratámadás végén lezárták a mérkőzést, sőt három perccel később csaknem a harmadik gólt is megszerezték, de Rahimi fejes után a labda a lécről pattant vissza. A végeredményt Rahimi állította be közvetlenül a nyolcperces hosszabbítás végén.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megkezdődtek a nyolcaddöntők a foci-vb-n: Marokkó jutott először a legjobb 8 közé

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Megkezdődtek a nyolcaddöntők a foci-vb-n: Marokkó jutott először a legjobb 8 közé

Megkezdődtek a nyolcaddöntők a foci-vb-n: Marokkó jutott először a legjobb 8 közé
Marokkó 3-0-ra legyőzte Kanadát, és ezzel a negyeddöntőbe jutott a labdarúgó-világbajnokságon. A Paraguay–Franciaország meccs győztese vár rajuk a nyolc között. Kanada az első kieső a három rendező ország közül, az Egyesült Államok és Mexikó még versenyben van.
 

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