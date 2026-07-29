Egy apró trükk, és a tolvajok már bent is vannak az autóban – figyelmeztet a rendőrség

Nem sokkal éjfél után ismeretlen tettes tört be a szlovák rendszámú lakóautójába, és ellopta a pénztárcáját, benne irataival és készpénzével. A rendőrség szerint a kár meghaladja az 1300 eurót – idézi a tnlive.sk-t az autoszektor.hu.

Az eset kapcsán a horvát rendőrség az elektronikus jelzavarókra figyelmezteti a sofőröket, amelyek egyre gyakoribb módszert jelentenek a tolvajok körében.

A jelzavaró készülék blokkolja a távirányítós kulcs által kibocsátott jelet, így a sofőr azt hiheti, hogy bezárta a járművet, az azonban valójában nyitva marad. A rendőrség ezért azt tanácsolja, hogy a vezetők távirányítós zárás után mindig fizikailag is ellenőrizzék, hogy az ajtók valóban bezáródtak-e.

A hatóság szerint az elektronika fejlődésével a bűnözők egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak a járművek és a bennük hagyott értéktárgyak ellopására.