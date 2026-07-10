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A spanyol Fabián Ruiz (b2) gólt lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Spanyolország-Belgium mérkõzésén a Los Angeles Stadionban 2026. július 10-én.
Nyitókép: Gregory Bull

Összejött a spanyol–francia álom-elődöntő: Spanyolország a 88. percben lőtt góllal ütötte ki Belgiumot

Infostart / MTI

Spanyolország 2-1-re verte Belgiumot a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, ezzel ők találkoznak a nagy esélyes franciákkal az elődöntőben. A belgák egyenlíteni tudtak a fölényben játszó spanyolok ellen, aztán balszerencsével estek ki: a második félidő közepén le kellett cserélniük a kapussztár Curtois-t, és a 88. percben egy lövés kipattant a cserekapusról, Senne Lammensről, amit aztán a spanyolok bevágtak...

Az első félidőben végig fölényben futballozó spanyoloknak Fabian Ruiz szerzett vezetést a 30. percben (képünkön), de a szünethez közeledve a rivális teljesen váratlanul egyenlített Charles De Ketelaere fejesével, így a kapus Unai Simon 2022-es vb-n kezdődött góltalansági csúcsa 650 percnél szakadt meg.

A meccset az döntötte el, hogy Pau Cubarsi távoli bombája kijött a megsérülő Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről a 88. percben, a kipattanót pedig a keresztléc alá vágta Mikel Merino, aki a nyolcaddöntőben is nyerőember volt Portugália ellen.

Következhet a mindenki által várt álom-elődöntő kedden 21 órakor, Dallasban a két fő esélyesnek tekintett csapat között, a 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok a nyolc éve arany-, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak.

A másik ágon az esélyesebb argentinoknak még át kellene jutniuk Svájcon (vasárnap hajnali 3 óra), az angoloknak pedig Norvégián (szombat 21 óra), hogy elődöntőt játszhassanak.

(A nyitóképen: a spanyol Fabián Ruiz (b2) rúgta az első spanyol gólt a belgák ellen)

A belgákat már a mérkőzés előtt nagy csapás érte, mert Tielemans megsérült a bemelegítés során, így a helyére Vanaken került a kezdőcsapatba.

A meccs a várakozásoknak megfelelően a spanyolok labdabirtoklási fölényével kezdődött, de ez tíz percig még lövésekben sem nyilvánult meg. Utána az esélyesebbnek tartott dél-európaiak elkezdtek távolról lőni, azonban ezeket a próbálkozásokat rendre blokkolták a védők, Yamal pedig célt tévesztett. A belgák egy-két gyors kontrával próbálkoztak Doku révén, ezek általában nem futottak végig a rivális kapujáig.

Az ivószünet alapjaiban változtatta meg a meccs képét, Spanyolország ugyanis fokozta a nyomást, ami hamar eredményre vezetett, méghozzá a Pedri helyén meglepetésre kezdő Ruiz találatával.

Ebben a periódusban nagyon érett a második gól is, a belgák teljesen beszorulva védekeztek, Courtois védései és a pontatlan befejezések miatt viszont nem nőtt a különbség, sőt: az első valamire való belga akció végén De Ketelaere fejjel váratlanul egyenlített.

Unai Simon a katari vb utolsó csoportmeccse, azaz 650 perc után kapott gólt. A korábbi rekordot már a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen megdöntötte, de az egy vb-re vonatkozó csúcsot így az olasz Walter Zenga megtartotta, mert 1990-ben 517 percig őrizte hibátlanul a kapuját, Simon pedig ezen a tornán 491 percet követően kapitulált.

A második félidőben sem változott a forgatókönyv, nagy mezőnyfölényben volt a spanyol csapat, de a belgák szervezetten és többnyire hiba nélkül védekeztek, így a kevés kapujukra irányuló lövés is célt tévesztett. Annyi különbség volt, hogy egy-két belga akció végigfutott, még védése is volt Simonnak. A kettős spanyol és a hármas belga csere közül inkább előbbi jött be, mert Luis de la Fuente együttese fokozta a nyomást, Courtois viszont továbbra is klasszis teljesítményt nyújtott.

Csakhogy a Real Madrid hálóőre megsérült, így le kellett cserélni és könnyeivel küzdve hagyta el a pályát. A spanyol együttes legtöbbször ziccerig akarta játszani a támadásait, de ez nem sikerült, távolról pedig csak Yamal vállalkozott lövésekre - szintén eredménytelenül.

Így összességében sokáig nem sikerült tesztelni az új belga kapust, Lammenst, aki végül negatív hős lett, mert az első kaput eltaláló lövésnél kijött róla Cubarsí bombája, a kipattanót pedig a csereként beállt Merino értékesítette, aki így sorozatban másodszor szerzett továbbjutást érő gólt. A hátralévő időben Belgium már nem tudott újítani, így a spanyolok szoros, de megérdemelt győzelmet arattak.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Összejött a spanyol–francia álom-elődöntő: Spanyolország a 88. percben lőtt góllal ütötte ki Belgiumot

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Összejött a spanyol–francia álom-elődöntő: Spanyolország a 88. percben lőtt góllal ütötte ki Belgiumot a vb-n

Összejött a spanyol–francia álom-elődöntő: Spanyolország a 88. percben lőtt góllal ütötte ki Belgiumot a vb-n

Spanyolország 2-1-re verte Belgiumot a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, ezzel ők találkoznak a nagy esélyes franciákkal az elődöntőben. A belgák egyenlíteni tudtak a fölényben játszó spanyolok ellen, aztán balszerencsével estek ki: a második félidő közepén le kellett cserélniük a kapussztár Curtois-t, és a 88. percben egy lövés kipattant a cserekapusról, Senne Lammensről, amit aztán a spanyolok bevágtak...
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