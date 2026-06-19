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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Kanada történelmet írt a vb-csoportkör második fordulójában

Infostart / MTI

A társházigazda kanadai válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést kilenc játékossal befejező katari csapatot.

Bár katari lövéssel kezdődött a találkozó, hamar kiderült, hogy a hazai közönség támogatását élvező kanadai csapat sokkal jobb erőkből áll, fokozatosan egyre nagyobb nyomást helyezett a rivális kapujára, így az első védés is a katari kapushoz fűződött. Bő negyedóra után viszont már Abunda sem tudott segíteni, egy róla kipattanó labdát az első meccsen is eredményes Larin lőtte a kapuba. Az észak-amerikaiak a vezetés megszerzése után sem vettek vissza a tempóból, lendületüket az ivószünet sem törte meg, így harminc perc elteltével már kétgólos előnyben voltak. A katariak sorsát nem sokkal később meg is pecsételte al-Amin kiállítása, aki utolsó emberként szabálytalankodott a kapura törő Buchanannal szemben. Innentől végképp egykapuzássá változott a meccs, Kanada pedig még a szünet előtt megszerezte harmadik találatát a duplázó Jonathan David révén.

A második félidőben is hatalmas fölényben futballozott Kanada, az ellenfél pedig hamar kilenc főre fogyatkozott Madibo durva belépője miatt. A szabálytalanságot elszenvedő Konénak minden bizonnyal eltört a lába a játékostársai reakciója és a televíziós felvételek alapján. A helyére beálló Saliba szabadrúgásból a bal kapufa segítségével betalált, gólöröme során pedig súlyosan megsérülő társa nyolcas számú mezét tartotta a magasba. A hátralévő időben csak az volt a kérdés, hogy mekkora lesz a különbség a két csapat között: végül az utolsó 25 percben született egy öngól és a Juventust erősítő Jonathan David harmadszor is eredményes volt, így Kanada 6-0-s diadallal ünnepelte története első vb-sikerét, amely nagy valószínűséggel továbbjutást is ér.

A juharlevelesek az első két részvételük alkalmával, 1986-ban és 2022-ben egyaránt három vereséggel búcsúztak, a mostani tornát pedig döntetlennel kezdték.

Az utolsó körben az egyaránt négypontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán egypontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással.

Világbajnokság, B csoport, 2. forduló:

Kanada-Katar 6-0 (3-0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: Garay (chilei)

gólszerzők: Larin (16.), J. David (29., 45+3., 92.), Saliba (64.), Manai (75., öngól)

piros lap: al-Amin (33.), Madibo (53.)

sárga lap: Cornelius (9.), illetve Fati (62.)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kanada történelmet írt a vb-csoportkör második fordulójában

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