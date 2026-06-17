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BOSTON, UNITED STATES - JUNE 16: Kristian Thorstvedt of Norway, Marko Farji of Iraq, Erling Haaland of Norway after the match during the World Cup match between Iraq v Norway at the Boston Stadium on June 16, 2026 in Boston United States (Photo by Jussi Eskola/Soccrates/Getty Images)
Nyitókép: Soccrates Images

Erling Haaland is óriási dobással mutatkozott be a foci-vb-n

Infostart / MTI

A norvég válogatott 4-1-re legyőzte az iraki együttest az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság I csoportjának keddi mérkőzésén, Bostonban.

Az európai együttes 1998 óta először jutott ki a világbajnokságra, legnagyobb sztárja, Haaland csupán két évvel később született meg. Irak második vb-jét kezdte meg, 40 év elteltével lépett ismét pályára. Az első egymás elleni találkozó esélyesei a skandinávok voltak, akik a selejtezőben nyolc összecsapáson 37 gólt szereztek.

Világbajnokság, I csoport, 1. forduló:

Norvégia-Irak 4-1 (2-1)

Boston, Gillette Stadion, 63 106 néző, v.: Atcho (gaboni)

gólszerző: Haaland (29., 43.), Östigard (76.), Husszein (96., öngól), illetve Husszein (39.)

sárga lap: Tahszin (86.)

Norvégia:

Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 73.) - Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 73.) - Sörloth (Bobb, 73.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 73.)

Irak:

Hasszan - H. Ali (Szadun, 73.), Tahszin, Hasim, Doszki - Bajes (M. Ali, 78.), al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 73.) - Husszein, al-Hamadi (Fardzsi, 59.)

A csapatok lelkesen vetették bele magukat a találkozóba, lehetőségei inkább a labdát többet birtokló európaiaknak voltak. A vezetést is ők szerezték meg: a selejtezők legeredményesebb játékosa, Haaland két védő közül bújt ki jó ütemben és pofozta közelről hálóba a labdát. A folytatásban is adódott lehetőség Norvégia előtt, majd némi meglepetésre egyenlített a bátor felfogásban futballozó ázsiai együttes, Husszein fejjel szerezte Irán második vb-gólját. Alig négy percig volt azonban döntetlen az állás, a Premier League gólkirálya, Haaland az iraki védelem jelentős hibáját - egy rövid hazaadást és a kapus mentési kísérletét - kihasználva másodszor talált be. Ahogy a pályán a kedvenceik, úgy a lelátón a norvég szurkolók is fölényben voltak, több alkalommal jellegzetes kiáltások közepette evezést imitálva biztatták csapatukat. Ugyanakkor nem sokon múlt, hogy skandináv vezetéssel zárult az első félidő, a ráadás perceiben két hatalmas helyzetet is kihagyott Irak.

A fordulást követően valamelyest kevesebb volt a helyzet, kisebb lehetőségek adódtak mindkét oldalon. A második játékrész derekán frissítettek a csapatok, a norvégokhoz csereként beállt Östigard remek ütemérzékkel fejelt gólt szöglet után. Magabiztos előnye birtokában a norvég válogatott már nem erőltette a támadásokat, miként az irakiak sem a végjátékban, ám előbbi az utolsó másodpercekben így is tovább növelte a különbséget egy öngóllal: a vb-re visszatérő csapatok összecsapását három találattal a skandinávok nyerték.

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