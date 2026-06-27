Zöld-foki csoda: továbbjutás három döntetlennel!

Az újonc Zöld-foki Köztársaság három döntetlennel ment tovább a kieséses szakaszba, amelyben a címvédő argentin csapattal játszik jövő hét pénteken Miamiban.
A szaúdi válogatott sorozatban hatodik világbajnokságán nem jutott túl a csoportkörön, ami korábban csak egyszer, még 1994-ben sikerült.
Világbajnokság, H csoport, 3. (utolsó) forduló:
Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia 0-0
Houston, NRG Stadion, 68 278 néző, v.: Letexier (francia)
sárga lap: W. Pina (9.), illetve Abdulhamid (4.), N. al-Davszari (67.)