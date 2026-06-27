Zöld-foki csoda: továbbjutás három döntetlennel!

Alig írták alá az Egyesült Államok és Irán közötti 14 pontos keretmegállapodást, máris látszik, mennyi robbanásveszélyes kérdés maradt nyitva. A Hormuzi-szoros ugyan elvileg újra megnyílik, de Teherán most tapasztalta meg igazán, mekkora zsarolási potenciál van a kezében. Donald Trump győzelemként kommunikálja az alkut, miközben az amerikai jobboldalon is sokan kapitulációról beszélnek. Mindezt tetézi, hogy Izrael fittyet hány arra a kitételre, hogy hagyjon fel a Hezbollah libanoni állásainak támadásával. A részletekről Csiki Varga Tamással, az SV/SD Consulting elemzőjével és az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk a Global Insight legutóbbi adásában.