Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Június 29-én Magyar Péter a Mi Hazánk politikusa, Novák Előd interpellációjára válaszolt, amikor felszólalása végén áttért egy másik témára, ezért Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke figyelmeztette a miniszterelnököt, majd megvonta tőle a szót.

Magyar Péter akkor nem nyugodott bele a döntésbe, a miniszterelnök szerint ugyanis Forsthoffer Ágnes rosszul alkalmazta a házszabályt.

Sokan rögtön elemezni kezdték, hogy „konfliktus robbant ki a tiszás házelnök és kormányfő között” – talán ezért is történt, hogy az eset után egy-két nappal Magyar Péter látogatást tett Forsthoffer Ágnes házelnök irodájában, megittak egy kávét, majd a kormányfő mosolygós közös fotót posztolt.

Egy hónappal az eset után Forsthoffer Ágnes ideiglenesen nem a házelnöki, hanem a köztársasági elnöki jogköröket gyakorolja, ezért az Országgyűlés elnöki jogköreit, a törvényhozás tiszás alelnöke, Hallerné Nagy Anikó vette át.

Ő viszont most kedden, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló szavazáson rászólt az ellenzék felé mutogató és beszélő kormányfőre: „Miniszterelnök úr, kérem, ne zavarja a szavazást!” – mondta a mikrofonba. Hallerné Nagy Anikó egyébként aznap egyszer már megkérte Magyar Pétert, hogy ne hátráltassa a parlament munkáját. „Elnézést, miniszterelnök úr, hadd hirdessem ki a határozatot!” – hangzott el.

Magyar Péter ez alkalommal is rögtön a Facebookon demonstrálta, hogy a történtek ellenére jóban van az Országgyűlés tiszás vezetőivel. Ahogy az első eset után Forsthoffer Ágnessel, úgy most Hallerné Nagy Anikóval posztolt egy közös, mosolygós fotót.

Az utóbbi alá odaírta, hogy „Azt tudtuk, hogy nekünk van a legvagányabb és legprofibb házelnökünk. De hogy rögtön kettő is... Hajrá Anikó!”

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A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.