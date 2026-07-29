ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.75
usd:
318.46
bux:
145080.86
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök és Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki jogköreit ideiglenesen ellátó tiszás politikus 2026. július 28-án
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

InfoRádió

Az Országgyűlés tiszás vezetőinek olykor nemcsak az ellenzékkel, hanem a miniszterelnökkel is „meg kell küzdeniük” a házszabály betartása és a szavazások hatékony lebonyolítása érdekében. Eddig három jelentősebb eset történt: kétszer rászóltak Magyar Péterre, egyszer pedig, a rendszerváltás óta példátlan módon, megvonták tőle a szót. A kormányfő mindegyik eset után a Facebookon demonstrálta: továbbra is jóban van a Ház vezetőivel.

Június 29-én Magyar Péter a Mi Hazánk politikusa, Novák Előd interpellációjára válaszolt, amikor felszólalása végén áttért egy másik témára, ezért Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke figyelmeztette a miniszterelnököt, majd megvonta tőle a szót.

Magyar Péter akkor nem nyugodott bele a döntésbe, a miniszterelnök szerint ugyanis Forsthoffer Ágnes rosszul alkalmazta a házszabályt.

Sokan rögtön elemezni kezdték, hogy „konfliktus robbant ki a tiszás házelnök és kormányfő között” – talán ezért is történt, hogy az eset után egy-két nappal Magyar Péter látogatást tett Forsthoffer Ágnes házelnök irodájában, megittak egy kávét, majd a kormányfő mosolygós közös fotót posztolt.

Egy hónappal az eset után Forsthoffer Ágnes ideiglenesen nem a házelnöki, hanem a köztársasági elnöki jogköröket gyakorolja, ezért az Országgyűlés elnöki jogköreit, a törvényhozás tiszás alelnöke, Hallerné Nagy Anikó vette át.

Ő viszont most kedden, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló szavazáson rászólt az ellenzék felé mutogató és beszélő kormányfőre: „Miniszterelnök úr, kérem, ne zavarja a szavazást!” – mondta a mikrofonba. Hallerné Nagy Anikó egyébként aznap egyszer már megkérte Magyar Pétert, hogy ne hátráltassa a parlament munkáját. „Elnézést, miniszterelnök úr, hadd hirdessem ki a határozatot!” – hangzott el.

Magyar Péter ez alkalommal is rögtön a Facebookon demonstrálta, hogy a történtek ellenére jóban van az Országgyűlés tiszás vezetőivel. Ahogy az első eset után Forsthoffer Ágnessel, úgy most Hallerné Nagy Anikóval posztolt egy közös, mosolygós fotót.

Az utóbbi alá odaírta, hogy „Azt tudtuk, hogy nekünk van a legvagányabb és legprofibb házelnökünk. De hogy rögtön kettő is... Hajrá Anikó!”

.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

országgyűlés

magyar péter

forsthoffer ágnes

hallerné nagy anikó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot

Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot
Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra – közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban. Az InfoRádió Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdezte az ukrán elnök és az izraeli kormányfő washingtoni látogatásáról.
Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Kétszer rászóltak Magyar Péterre, egyszer pedig, a rendszerváltás óta példátlan módon, megvonták tőle a szót.
 

Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

A kormányülésről posztolt Magyar Péter, fontos döntést hoznak

Nagy változás jön a politika és a magyar sport kapcsolatában

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

Meghalt két tűzoltó a Krétán kitört erdőtűz oltása közben - jelentette be a görög tűzoltóság szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.

BBC
Business Sport Travel Science
Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Gale-force winds have whipped up the flames prompting the evacuation of several villages on the island, as parts of the continent also continue to tackle fires.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 19:44
Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására
2026. július 29. 19:07
Ide indulna munka után vagy hétvégén? Nagyon rossz ötlet, figyelmeztetik a lakosságot
×
×