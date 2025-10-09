ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Bizalmat szavaztak von der Leyennek – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Ismét bizalmat szavazott az Európai Parlament Ursula von der Leyennek és az általa vezetett Európai Bizottságnak. Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. Létrejött a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

Ismét bizalmat szavazott az Európai Parlament Ursula von der Leyennek és az általa vezetett Európai Bizottságnak, miután egyik bizalmatlansági indítvány sem érte el az elfogadáshoz szükséges többséget. A Patrióták Európáért indítványát az 594 EP-képviselőből 179 támogatott, 378 ellenzett, míg 37 tartózkodott.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy kommentálta az EP-szavazást: az Európai Unió érdeke egy új európai bizottsági elnök és egy új Európai Bizottság lenne, mivel az elmúlt 6 évben Európa versenyképessége és gazdasági növekedése gyengén alakult.

A Kossuth téren mond beszédet Orbán Viktor kormányfő október 23-án, az állami ünnepségen – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón. Gulyás Gergely arról is beszélt: aznapra Békemenet is szerveződik.

Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat – jelentette be a Svéd Akadémia. A Kossuth-díjas író a második magyar szerző, aki elnyerte a világ legrangosabb irodalmi elismerését Kertész Imre után. A díjat december 10-én adják át Stockholmban.

A Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújtott be a gyónási titok eltörlésére, a kiskorúak elleni bűncselekmények esetén – közölte a párt frakcióvezető-helyettese. Arató Gergely elmondta, olyan javaslatcsomagot nyújtanak be a parlamentnek, amely az egyházi, a gyermekvédelmi és a büntető törvénykönyvet, illetve a büntetőeljárási törvényt is módosítaná.

A belügyminiszter javaslatára lakhatás-támogatási programot fogadott el a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőröknek a kormány – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: jövőre mintegy 10 milliárd forintos kiadással számol a kormány erre a célra.

Továbbra is jelentős az érdeklődés az Otthon start hitel iránt – jelentette ki a Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: a konstrukció indulása óta már csaknem 400 milliárd forintra érkezett igény. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint.

Felkészült a fűtési szezonra az MVM Csoport. A földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a nyári időszakban jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre. A vállalat több 10 kilométernyi gázelosztó vezetéket korszerűsített.

Megkapta az engedélyt a Roszatom gépgyártó részlege a nukleáris berendezések szállításához a Paks II. Atomerőmű projekthez. Az érvényes tanúsítvány alapján a vállalat nukleáris alapú gőzfejlesztő berendezéseket szállíthat a két új blokkhoz.

Létrejött a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között. A palesztin terrorszervezet fogságában lévő túszok hamarosan visszatérhetnek Izraelbe. A világ vezetői is üdvözölték a megállapodást. Donald Trump amerikai elnök elképzelhetőnek nevezte, hogy még a hétvégén a Közel-Keletre utazik.

Egységes uniós fellépést sürget az Európai Parlament az orosz légtérsértések és hibrid fenyegetések ellen. A képviselők elítélték az orosz katonai repülőeszközök által végrehajtott légtérsértéseket Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia és Románia felett, valamint a Dániát, Svédországot és Norvégiát célzó incidenseket.

Kijevi közlés szerint az ukrán erők csapást mértek a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat egyik gázfeldolgozó üzemére az oroszországi volgográdi régióban. Az ukrán vezérkar azt közölte: a Korob-kovszkij gázfeldolgozó Oroszország déli részének egyik legnagyobb üzeme a földgáz elsődleges feldolgozására.

Pénzhiány miatt elbocsátja békefenntartói negyedét az ENSZ, mivel az Egyesült Államok jövőbeli finanszírozása továbbra is bizonytalan. Eddig az Egyesült Államok volt az ENSZ legnagyobb békefenntartója, a teljes finanszírozás több mint 26 százalékát ők biztosították.

Az Egyesült Államokban az Antifa teljes megszüntetését jelölte meg célként az igazságügyi miniszter. Pam Bondi a Fehér Házban tartott kerekasztal-beszélgetésen elmondta: az adminisztráció január 20-ai hivatalba lépése óta ezer százalékkal nőtt a bevándorlási hatóság ügynökei ellen elkövetett támadások száma.

A szerb NIS-re vonatkozó amerikai szankciók miatt kialakult helyzet megoldásán dolgozik a horvát Janaf vállalat. A szerb olajcég nem kapta meg az engedélyt a nyersolaj-szállítási szerződés folytatásához, így október 8-tól megszűnt a megállapodás végrehajtása. A szerb elnök azt mondta, beláthatatlan következményei lehetnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat elleni amerikai szankcióknak.

Kína tovább szigorítja a ritkaföldfémek exportját, engedélyköteles lesz a technológia és az újrahasznosítás is. A szigorítás célja az ország biztonságának védelme és a katonai célú felhasználás megakadályozása.

Nem épül meg a cseh Tesla romániai üzeme – közölte a bukaresti pénzügyminisztérium. A pénzügyi tárca felbontotta a finanszírozási szerződést. A cseh tulajdonban levő vállalat 50 millió euró értékű állami támogatást kapott volna egy napelemparkok és szélturbinák számára akkumulátorokat gyártó üzem felépítéséhez.

Fél év szünet után ismét megjelent az afrikai sertéspestis a romániai Arad megyében, a magyar határ közelében. Az állategészségügyi hatóságok két magángazdaságban több mint 130 sertésnél állapították meg a fertőzést.

Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

Rég látott mélyponton az euró, szenved vele a forint is

A forintot reggel a dollárral szemben 337–338, míg az euróval szemben 391–392 forint között jegyezték, aztán délelőtt egy gyors gyengüléssel felszúrt az árfolyam, ahonnan ugyanolyan gyorsan vissza is korrigált. A dollárhoz képest közel egyhónapos mélypont közelében mocorog a magyar deviza, míg az euró már augusztus óta nem látott szinten van a zöldhasúval szemben. A nemzetközi piacokat közben kedvezőtlen német külkereskedelmi adatok, valamint az elhúzódó francia kormányválság befolyásolják, miután az export augusztusban 0,5%-kal esett vissza az előző hónaphoz képest, elmaradva az elemzői várakozásoktól. Az Egyesült Államokban eközben újabb politikai bizonytalanság borzolja a kedélyeket: a republikánusok által beterjesztett törvényjavaslat, amely az állami finanszírozás fenntartását és a kormány leállásának elkerülését szolgálta volna, nem kapta meg a szenátus jóváhagyását. A befektetők mindeközben Jerome Powell, a Fed elnökének mai beszédétől vártak iránymutatást a monetáris kilátásokról. A forintra már az is kihathat, hogy holnap az S&P kiadja friss hitelminősítését, ami megindíthatja a spekulációkat is a piacokon.

Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Vészhelyzet a magyar határnál: ismét felütötte fejét az afrikai sertéspestis

Újra megjelent az afrikai sertéspestis Arad megyében, miután fél évig nem észleltek fertőzést a térségben.

Israeli ministers discussing Gaza plan for ceasefire and hostage release

Israeli ministers discussing Gaza plan for ceasefire and hostage release

Donald Trump says the Israeli hostages could be released on "Monday or Tuesday", and that the process is complicated: "They are in places you don't want to be."

