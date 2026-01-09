ARÉNA - PODCASTOK
Kolosi Tamás szociológus, könyvszakember a Nemzeti Könyvtár sorozatában megjelent új köteteket bemutató sajtótájékoztatón az Országházban 2017. március 3-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Elhunyt Kolosi Tamás

Hosszan tartó betegség után, január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki alapító elnöke – írja közleményében a kiadó.

Kolosi Tamás 1946. március 11-én született polgári családban. Az Eötvös Gimnázium elvégzése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–filozófia–esztétika szakán tanult, majd szociológusként a Társadalomtudományi Intézetben kezdte pályáját. A hetvenes–nyolcvanas években hazai és nemzetközi összehasonlító kutatásokat vezetett, és már fiatalon a társadalmi rétegződés, valamint az egyenlőtlenségek elismert szakértőjévé vált.

Úttörő szerepe volt a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában, kutatásai az empirikus társadalomtudomány módszertani alapjait is formálták – idézi a Portfolio.

Tudományos pályája során 1974-ben kandidátusi fokozatot, 1985-ben az MTA doktora címet szerezte meg. Nyolc könyv és több mint száz tanulmány fűződik a nevéhez, 1984–85-ben Darmstadtban tanított, majd az ELTE docense, később egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa lett.

Tudományos és tudományszervezői munkáját 2001-ben széchenyi-díjjal ismerték el.

tárki

halálhír

kolosi tamás

szociológus

líra

