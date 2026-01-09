ARÉNA - PODCASTOK
Román betörők által osztrák iskolából elrabolt tárgyak lefoglalása Magyarországon.
Nyitókép: Police.hu

Nagy fogás a Balatonnál

Infostart

A zalai rendőrök jelzése alapján Somogyban, Fonyódnál fogtak el a rendőrök három román férfit, akik osztrák iskolákba törtek be – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Bejelentés érkezett a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, hogy a 7-es főúton, Sormás külterületén több férfi kidobott egy lemezszekrényt egy kocsiból, majd elhajtott.

A nagykanizsai rendőrök felvették a kapcsolatot a szomszédos országok hatóságaival, valamint ellenőrizték a lehetséges távozási útvonalakat is. Ennek köszönhetően a somogyi rendőröknek Fonyód közelében sikerült megállítaniuk a személyautót, amelyből tucatnyi laptopon és táblagépen túl további műszaki cikkek is előkerültek.

Kiderült, hogy a széfet – amelyben csak kulcsok és dokumentumok voltak – néhány órával korábban egy osztrák iskolából lopták el, de másik három oktatási intézménybe is betörtek az elkövetők.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárást indított. A három külföldit európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe, a Fővárosi Törvényszék pedig elrendelte a letartóztatásukat.

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Válságban van a tejágazat az európai túltermelés és az alacsony felvásárlási árak miatt. A kormány tejautomaták létesítésére írt ki pályázatot. Erről Nagy István agrárminiszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy István: 6-7 ezer állat leölése parancsolhat megálljt az Aujeszky-betegségnek

Nagy István az Arénában: az európai mezőgazdaság végét jelentheti a Mercosur-egyezmény

Írország ellenzi, hogy az EU szabadkereskedelmi megállapodást kössön a dél-amerikai országokkal

Agrárgazdasági Kamara: az EU abban látja a küldetését, hogy tönkretegye az élelmiszerpiacot

Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Változott az előrejelzés, a durva ónos eső és az extrém hideg ezekben a megyékben érkezik

Jégpáncél lesz az utakon: veszélyes lesz az időjárás pénteken a közlekedőkre, valamint az idősebbekre és betegekre, mivel a –15 fok alatti hideg nagyon megterheli a szervezetet.
 

Az egyik vasúti fővonalon összeomlott a vonatközlekedés péntek reggel

Havazás: itt a rengeteg víz, ezt kéne megtartani valahogy az aszályok előtt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Tékép: újabb havazást és ónos esőt hoz a negyedik hullám

Fotókon a katonai monstrum, ami menteni érkezett a Vértesbe

Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában

Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában

Rengeteg politikai fogvatartottat szabadon engedett Venezuela új vezetése - számolt be a New York Times.

Figyelem! Ha autóba ülsz pénteken erre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt

Figyelem! Ha autóba ülsz pénteken erre kell odafigyelned, hogy elkerüld a bajt

A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.

Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Huge anti-government protests in Tehran and other Iranian cities, videos show

Rallies on major roads in the capital and in Iran's second city were peaceful and not dispersed by security forces.

