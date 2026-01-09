Nagy fogás a Balatonnál

Bejelentés érkezett a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, hogy a 7-es főúton, Sormás külterületén több férfi kidobott egy lemezszekrényt egy kocsiból, majd elhajtott.

A nagykanizsai rendőrök felvették a kapcsolatot a szomszédos országok hatóságaival, valamint ellenőrizték a lehetséges távozási útvonalakat is. Ennek köszönhetően a somogyi rendőröknek Fonyód közelében sikerült megállítaniuk a személyautót, amelyből tucatnyi laptopon és táblagépen túl további műszaki cikkek is előkerültek.

Kiderült, hogy a széfet – amelyben csak kulcsok és dokumentumok voltak – néhány órával korábban egy osztrák iskolából lopták el, de másik három oktatási intézménybe is betörtek az elkövetők.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárást indított. A három külföldit európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe, a Fővárosi Törvényszék pedig elrendelte a letartóztatásukat.