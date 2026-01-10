ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Havas táj a Normafánál. Forrás: Facebook / MET.HU
Nyitókép: Forrás: Facebook / MET.HU

BKK: a kirándulók autó helyett busszal menjenek a Normafához!

Infostart / MTI

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra kéri a télies időt kihasználó kirándulókat, hogy a hétvégén autó helyett lehetőleg a BKK járataival menjenek a Normafához, mert a várható nagy forgalom miatt gyorsan megtelnek a parkolóhelyek - tájékoztatta a társaság.

A járatok a szombati munkanapon a tanszünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek, így a Normafa irányába is sűrű, tervezhető közösségi közlekedési kapcsolat áll rendelkezésre - tartalmazza a közlemény.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Normafa környéki parkolóhelyek száma korlátozott, a téli hétvégéken pedig rendszeresen már a délelőtti órákban megtelnek. A tapasztalatok szerint ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.

A Normafa viszont kényelmesen megközelíthető a 21-es, 210B, a 212-es és a 221-es autóbuszokkal.

Ezekkel az átszállásmentes járatokkal gyorsan, kényelmesen és a környezetet kímélve érhető el a hegyvidéki kirándulóterület. A legforgalmasabb reggeli és délutáni időszakban összesítve 3-4 percenként indulnak a város felé, az egyes irányokba pedig 5-20 percenként közlekednek a buszok - ismertették.

A BKK folyamatosan figyeli a környék és a járatok forgalmát, és szükség esetén tartalékbuszokat állít forgalomba, hogy minden utas kényelmesen és időben eljusson úti céljához - tették hozzá.

Arra is figyelmeztettek, hogy a szabálytalanul, tiltott helyen vagy zöldfelületen parkoló autók tulajdonosai bírságra számíthatnak, a környezetkárosító módon várakozást a hatóságok szigorúan szankcionálják, ezért is

érdemes inkább a kényelmes közösségi közlekedést választani.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely a többi között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegy és bérlet is vásárolható az applikáció segítségével - olvasható a BKK közleményében.

