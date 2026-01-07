ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

2026. január 7. 18:00
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Podcastok

2026. január 7. 20:28
Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
2026. január 7. 19:33
Mit ne hagyjunk a fenyőfán? Már megkezdte az összegyűjtésüket a MOHU Budapest
2026. január 7. 19:10
Szöllősi György: Szerhij Bubka mellett egy futballista világsztár is jön az Év Sportolója Gálára
2026. január 7. 19:00
A GeoTrendek magazin 2026.január 7-i adása
2026. január 7. 18:58
Wagner Péter: az Egyesült Államoknak minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya
2026. január 7. 18:10
Már tömegek életét követelik az iráni tüntetések, de csak amíg nem jön a külső ellenség
2026. január 7. 18:00
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
2026. január 7. 17:58
Fontos határidő közeleg: egymillió forintról csúszhatnak le a közszolgák – itt van minden részlet
