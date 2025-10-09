ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

A Lukoilra támadt az ukrán hadsereg

Infostart / MTI

Az ukrán erők csapást mértek csütörtökre virradó éjjel a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemére és a Jefimovka diszpécserállomásra az oroszországi volgográdi régióban - közölte az ukrán vezérkar.

A közlés szerint a Korobkovszkij gázfeldolgozó Oroszország déli részének egyik legnagyobb üzeme a földgáz elsődleges feldolgozására, kapacitása évi 450 millió köbméter gáz, valamint évi 186 ezer tonna könnyű szénhidrogén. Hozzátették: Jefimovka egy olyan állomás, amely több regionális olaj- és kőolajterméket szállító fővezeték kiszolgálásáért felel, évi 50 millió tonna átbocsátó kapacitással.

"Mindkét létesítmény területén robbanásokat és tüzet észleltek, a találat következményeire vonatkozó információk pontosítása folyamatban van. Az ukrán védelmi erők folyamatosan végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek célja az Oroszországi Föderáció katonai-gazdasági potenciáljának megrendítése az ukrajnai fegyveres agresszió megszüntetése érdekében" - fűzte hozzá a vezérkar.

A déli Odessza megye ügyészi hivatala közölte az UNIAN ukrán hírügynökséggel, hogy az éjjel az orosz erők csapásmérő drónokkal támadták az odesszai járást. Csornomorszk városában megsérültek az energetikai létesítmények, valamint a kikötő területén található objektumok, továbbá hat családi ház is megrongálódott. Mintegy 30 ezer fogyasztó maradt áram nélkül négy településen. Az odesszai regionális ügyészség sajtószolgálata szerint öt ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították. Az ügyészség háborús bűntett miatt indított eljárást.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 112 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 87-et semlegesített, viszont 22 csapásmérő drón találatát jegyezték fel 12 helyszínen.

