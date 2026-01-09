Fazekas Gergő és Vámos Petra az év legjobb magyar kézilabdázója

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock irányítója, Fazekas Gergő, valamint a francia bajnok Metz HB irányítója, Vámos Petra is első alkalommal érdemelte ki a címet.
Az év legjobb kézilabdázói:
férfi felnőtt: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)
felnőtt női: Vámos Petra (Metz HB, francia)
utánpótlás férfi: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC)
utánpótlás női: Kriston Kíra (Győri Audi ETO)
férfi felnőtt strandkézilabda: John András (Hír-Sat BHC)
női felnőtt strandkézilabda: Mátéfi Dalma (Red Velvet BHC)
férfi utánpótlás strandkézilabda: Németh Péter (Beach Stars BHC)
női utánpótlás strandkézilabda: Gerzánics Csenge (RV New Wave)
Címképünkön: Vámos Petra