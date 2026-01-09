ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Vámos Petra a női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének Magyarország - Lengyelország mérkőzésén a debreceni Főnix Arénában 2024. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Fazekas Gergő és Vámos Petra az év legjobb magyar kézilabdázója

Infostart / MTI

A magyar szövetség elnöksége pénteken döntött a díjazottakról.

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock irányítója, Fazekas Gergő, valamint a francia bajnok Metz HB irányítója, Vámos Petra is első alkalommal érdemelte ki a címet.

Az év legjobb kézilabdázói:

férfi felnőtt: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel)

felnőtt női: Vámos Petra (Metz HB, francia)

utánpótlás férfi: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC)

utánpótlás női: Kriston Kíra (Győri Audi ETO)

férfi felnőtt strandkézilabda: John András (Hír-Sat BHC)

női felnőtt strandkézilabda: Mátéfi Dalma (Red Velvet BHC)

férfi utánpótlás strandkézilabda: Németh Péter (Beach Stars BHC)

női utánpótlás strandkézilabda: Gerzánics Csenge (RV New Wave)

Címképünkön: Vámos Petra

