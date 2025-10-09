Újra van magyar Nobel-díjas: Krasznahorkai László kapja az elismerést

A bejelentés után Krasznahorkai László, aki régóta az esélyesek között szerepelt, a magyar irodalom második Nobel-díjasa lett. Az indoklásban kiemelték az „apokaliptikus víziót és az emberi lét sötét, ám lírai ábrázolását”.

Az elismerést legutóbb Kertész Imre vehette át 2002-ben.

Munkássága

A 71 éves Krasznahorkai László a kortárs magyar irodalom egyik nemzetközileg legelismertebb alakja. Műveit a sötét, misztikus hangulat, a hosszú, hömpölygő mondatok, valamint a világvége-hangulat jellemzi, amellyel az emberi létezés mélyebb, gyakran nyugtalanító kérdéseit feszegeti.

Legismertebb művei közé tartozik a Sátántangó (1985) és az Ellenállás melankóliája (1989), amelyeket Tarr Béla is megfilmesített. A szerző munkásságát számos jelentős díjjal elismerték már korábban is, köztük a Kossuth-díjjal és a Nemzetközi Man Booker-díjjal.

Magyar irodalmi Nobel-díjasok

Krasznahorkai László a második magyar író, aki elnyeri a rangos elismerést. Ezzel csatlakozik Kertész Imréhez, aki „az egyén sérülékeny tapasztalatának feltárásáért a történelem barbár önkényével szemben” kapta meg a díjat 2002-ben.

A magyar kultúra számára kiemelkedő jelentőségű díjátadóra december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján kerül sor Stockholmban.