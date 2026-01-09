Nagy István az Arénában: lenne egy gyors kitörési lehetőség a borágazatot sújtó helyzetből

A statisztikák szerint egyre kevesebb bort isznak a magyarok. Ez nem az árérzékenység miatt van, hanem megváltoztak a fogyasztási szokások – mondta Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A borfogyasztás csökkenése szinte világtendencia, és súlyosbítja a helyzetet, hogy a borfogyasztás divatja is változik.

„Magyarország hírnevét a világban két típusú bor határozta meg, az egyik a tokaji aszúnk volt, a másik a nagytestű vörösborok. Ehhez képest hol tartunk? Mindenki rozéfröccsözött, aztán jött az illatos fehérborok időszaka, most pedig betörtek a gyöngyöző-, és habzóborok, eljött a kézműves pezsgők időszaka” – fogalmazott a szaktárca vezetője.

Ám egy szőlőültetvény 50-100 évre meghatározza a bortermelést. És mit csináljon az a termelő, az a régió – Villány, Szekszárd, Eger egy része –, ahol ott vannak a kékszőlőültetvények, kiváló vörösboros vidékeink? Nagy István szerint ez írja a feladványt, hiszen kezdeni kell valamit azzal, hogy csökken a borfogyasztás mennyisége, rendkívüli gyorsasággal divatosul a fogyasztás változása, azt sem tudják a termelők, hogy vágják ki gyorsan az ültetvényeiket, hogy Irsai Olivért telepítsenek vagy cserszegi fűszerest, amely segíti kielégíteni az illatos, könnyed borok iránti igényt – és mire ezek termőre fordulnának, valószínűleg újabb divatirányváltás lesz.

Rossz folyamatként értékeli az alkoholmentes bor divatját, amit ő maga nem is tud megérteni, és felteszi a kérdést: miért akarunk a természetes helyett mű dolgokat fogyasztani, inni?

A nehézségek közepette azonban van kiugrási lehetőség is, ami ígéretet jelenthet: Nagy István elmondása szerint

a hazai termelés a mustot kevésbé preferálja, pedig a természetes szőlőlé forgalomba helyezésében lenne fogyasztói potenciál.

„A Fülöp-szigetek és Thaiföld is ezt szívesen venné, egy 20 fokos szőlőlé számukra nagyon fontos piac volna. Itt megint csak azzal vagyunk bajban, hogy mennyiség kellene” – ismertette az agrárminiszter. Kellene ugyanis hetente tízezer liternyi ilyen termék, legalább egy konténert kellene hetente megindítani, de senki sem tudja felvállalni jelenleg.