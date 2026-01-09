Kereskedelmi hajókat támadtak meg az oroszok a Fekete-tengeren - képek

A tisztségviselő beszámolója szerint egy orosz csapásmérő drón eltalált egy Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő civil hajót, amely az Odesszától délre fekvő Csornomorszk kikötőjébe tartott gabonarakományért. Hozzátette, hogy a hajó a támadás után menetképes maradt, és jelenleg a legközelebbi kikötő felé tart.

Kuleba arról tájékoztatott, hogy még egy hajót ért orosz találat: egy szójababot szállító, a Comore-szigeteken bejegyzett hajót az odesszai kikötőnél. Hozzátette, hogy a helyszínre mentőegységeket irányítottak. Kiemelte, hogy életét vesztette a legénység egyik tagja, egy szíriai állampolgár. "Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország tudatosan civil létesítményeket, a nemzetközi hajózást és az élelmiszer-ellátást támadja. Ukrajna a folyamatos támadások ellenére is mindent megtesz a biztonság garantálása és exportkötelezettségei teljesítése érdekében" - hangsúlyozta.

❗️Russia attacked civilian shipping: two vessels were hit.



A Russian drone struck a foreign civilian vessel en route to Chornomorsk port.



Another vessel was hit near Odesa.



One crew member, a Syrian national, was killed. pic.twitter.com/VZ5KCzRgic — Oleksii Kuleba (@OleksiiKuleba) January 9, 2026

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója arról adott hírt, hogy a szójababot szállító hajónak megsérült a tatja. A Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő másik civil hajón a másodtiszt sebesült meg, aki szintén szíriai állampolgár.

Az Odessza megyei ügyészség sajtószolgálata közölte, hogy háborús bűntett miatt vizsgálatot indítottak.