2026. január 9. péntek
Ukrán kormányfőhelyettes: orosz csapás ért két civil hajót Odesszánál
Nyitókép: X / Olekszij Kuleba

Kereskedelmi hajókat támadtak meg az oroszok a Fekete-tengeren - képek

Infostart / MTI

Az orosz hadsereg ismét civil hajókra mért csapást: Odessza megyében eltaláltak kettőt, a támadásoknak egy halálos áldozata és egy sebesültje van - közölte Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes a Telegramon.

A tisztségviselő beszámolója szerint egy orosz csapásmérő drón eltalált egy Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő civil hajót, amely az Odesszától délre fekvő Csornomorszk kikötőjébe tartott gabonarakományért. Hozzátette, hogy a hajó a támadás után menetképes maradt, és jelenleg a legközelebbi kikötő felé tart.

Kuleba arról tájékoztatott, hogy még egy hajót ért orosz találat: egy szójababot szállító, a Comore-szigeteken bejegyzett hajót az odesszai kikötőnél. Hozzátette, hogy a helyszínre mentőegységeket irányítottak. Kiemelte, hogy életét vesztette a legénység egyik tagja, egy szíriai állampolgár. "Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország tudatosan civil létesítményeket, a nemzetközi hajózást és az élelmiszer-ellátást támadja. Ukrajna a folyamatos támadások ellenére is mindent megtesz a biztonság garantálása és exportkötelezettségei teljesítése érdekében" - hangsúlyozta.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója arról adott hírt, hogy a szójababot szállító hajónak megsérült a tatja. A Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő másik civil hajón a másodtiszt sebesült meg, aki szintén szíriai állampolgár.

Az Odessza megyei ügyészség sajtószolgálata közölte, hogy háborús bűntett miatt vizsgálatot indítottak.

fekete-tenger

dróncsapás

orosz-ukrán háború

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Rászervez a hidegre a MOHU is

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal

Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt mondta, hogy egy lehetséges amerikai–ukrán szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal, amely egy szélesebb „jóléti csomag” része lenne, és a háború utáni újjáépítést hivatott felgyorsítani - írja a Bloomberg.

Így vágja tönkre a mobilod a brutális hideg: egyetlen kütyü sincs biztonságban a kegyetlen télben

Így vágja tönkre a mobilod a brutális hideg: egyetlen kütyü sincs biztonságban a kegyetlen télben

Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.

More demonstrations erupt in Iran as rights groups say at least 48 protesters killed

More demonstrations erupt in Iran as rights groups say at least 48 protesters killed

Dozens are reported to have been killed since anti-government protests began spreading across the country almost two weeks ago.

