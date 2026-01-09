ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek Marcell
Nyitókép: Pixabay

Az egyik vasúti fővonalon összeomlott a vonatközlekedés péntek reggel

Infostart / MTI

Péntek hajnalban az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást a téli időjárás, ahol pótlóbuszok szállítják az utasokat. A győri fővonalon is kimarad sok járat – közölte a Mávinform pénteken korán reggel.

Székesfehérvár–Tapolca, észak-balatoni vonal:

Felsővezetéki hiba okoz fennakadást az észak-balatoni vonalon. Csajág és Balatonfüred között pótlóbuszok szállítják az utasokat – írja a Mávinform.

Győri fővonal

G10-es vonatok kimaradnak: a Bicskéről 6:17-kor, 6:47-kor, 7:50-kor Kelenföldre induló G10-es vonatok (4817, 4827, 4837) nem közlekednek.

S10: Almásfüzitő kimarad bizonytalan ideig. Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt bizonytalan ideig az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

Almásfüzitőről minden óra 40 perckor állomáspótló autóbusz indul Almásfüzitő felsőre, ahol átszállhatnak az S10-es vonatra. Almásfüzitő felsőről minden óra 10 perckor állomáspótló busz indul Almásfüzitőre

Komárom–Esztergom vonal

Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbusz közlekedik a felsorolt néhány S74-es vonat helyett (32942, 32926, 32925, 32943).

Budapest–Hatvan vonal

G80-as vonatok kimaradnak: az Isaszegről 5:43-kor, 6:13-kor és 6:43-kor a Keleti pályaudvarra induló G80-as vonatok (3169, 3179, 3189) kimaradnak, utasaik az S80-as vonatokkal utazhatnak.

Budapest–Veresegyház–Vác vonal

G71-es vonatok kimaradnak: az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekednek, a G71-es vonatok kimaradnak. A kimaradó fővárosi szakaszon az utasok az S70-es vonatokat, valamint az M3-as metrót és a 14-es villamost vehetik igénybe.

A téli időjárás miatt továbbra is minden vonalon hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Hozzátették: az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

