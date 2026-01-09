Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

A Szenátus korlátozná Donald Trump háborús jogkörét

Az amerikai szenátus megszavazta azt a határozatot, amely megtiltaná Donald Trump elnöknek, hogy törvényhozási felhatalmazás nélkül újabb katonai akcióba kezdjen Venezuelában. Közben Trump azt is közölte: Washington „még éveken át irányíthatja” a dél-amerikai országot.