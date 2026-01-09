Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

A súlykorlátozást péntek 11 órától a következő szakaszokon vezetik be:
- Az M6-os autópályán a 189-es kilométernél a Mohács–Szajk csomópont és a 210-es kilométernél lévő Ivándárda határ között,
- az M76-os autópálya teljes szakaszán,
- az M7-es autópályán a 170-es kilométernél lévő Marcali–Balatonszentgörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között,
- az M7-esen a Balatonszentgyörgy csomópont és a 233-as kilométernél Letenye országhatár között,
- az M70-es autópályán Tornyiszentmiklós határ előtt,
- az M80-as autóúton a 162-es kilométernél lévő Körmend-kelet csomópont és a 190-es kilométernél a Rábafüzes határ között lesz még súlykorlátozás.