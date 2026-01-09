ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek Marcell
Télies útviszonyok egy drónfelvételen.
Nyitókép: Getty Images/wmaster890

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt előreláthatóan pénteken 11 órától 7,5 tonna össztömeg felett súlykorlátozást vezetnek be a tehergépjárművekre több autópályán és egy autóúton – közölte az Útinform.

A súlykorlátozást péntek 11 órától a következő szakaszokon vezetik be:

  • Az M6-os autópályán a 189-es kilométernél a Mohács–Szajk csomópont és a 210-es kilométernél lévő Ivándárda határ között,
  • az M76-os autópálya teljes szakaszán,
  • az M7-es autópályán a 170-es kilométernél lévő Marcali–Balatonszentgörgy csomópont és a Keszthely–Fenékpuszta csomópont között,
  • az M7-esen a Balatonszentgyörgy csomópont és a 233-as kilométernél Letenye országhatár között,
  • az M70-es autópályán Tornyiszentmiklós határ előtt,
  • az M80-as autóúton a 162-es kilométernél lévő Körmend-kelet csomópont és a 190-es kilométernél a Rábafüzes határ között lesz még súlykorlátozás.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

2026.01.09. péntek, 18:00
Bartal Tamás
a Nemzeti Közút Zrt. igazgatóságának elnöke
