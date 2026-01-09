ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.62
usd:
331.5
bux:
116510.12
2026. január 9. péntek Marcell
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.
Nyitókép: Rattankun Thongbun/Getty Images

Vörösrézért mászott fel a templomra

Infostart / MTI

Két év tíz hónap szabadságvesztésre ítélték azt a hevesi férfit, aki decemberben ellopta egy templom vörösréz csatornáját – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség.

A büntetett előéletű férfit a Hevesi Járási Ügyészség állította bíróság elé, miután egy templom tetejére felmászva közel 50 méter vörösréz csatornát feszített le és vitt el. Az esetet egy közelben elhelyezett biztonsági kamera rögzítette.

A tolvaj a lopás értékével és a csatorna tartószerkezetének megrongálásával 800 ezer forintot meghaladó összegű kárt okozott.

Az ügyben eljáró Hevesi Járásbíróság a vádlottal szemben lopás bűntettének minősített esete miatt 2 év 10 hónap szabadságvesztést szabott ki, továbbá kötelezte a férfit az általa okozott kár megtérítésére.

Kezdőlap    Bűnügyek    Vörösrézért mászott fel a templomra

börtönbüntetés

tolvaj

szinesfém

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől
Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Itt az előrejelzés az egész hétvégére is, kegyetlen idő lesz

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ursula von der Leyen nagy bejelentést tett: rengeteg pénz érkezik a Közel-Keletre

Ursula von der Leyen nagy bejelentést tett: rengeteg pénz érkezik a Közel-Keletre

Az Európai Unió nevében Szíria folyamatos támogatásáról biztosította az arab országot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke pénteki damaszkuszi látogatásukon, amely az első volt ott azóta, hogy 2024 decemberében elűzték a hatalomból Bassár el-Aszad elnököt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá

Tömegek rakják ebbe a pénzüket 2026-ban: busás hozamot ígérnek, sok magyart tehetnek gazdaggá

Hová teszik a pénzüket a magyarok? Miért emelkedett ilyen mértékben a tartós befektetési számlák száma? És melyik befektetési formák a legnépszerűbbek? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

More protests erupt in Iran as supreme leader accuses crowds of 'trying to please Trump'

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 9. 19:01
Előzetesbe került a tűzvész sújtotta svájci bár egyik tulajdonosa
2026. január 9. 17:56
Ellopták, megcsonkították, és végül majdnem a kalapács alatt végezte
×
×
×
×