Vörösrézért mászott fel a templomra

A büntetett előéletű férfit a Hevesi Járási Ügyészség állította bíróság elé, miután egy templom tetejére felmászva közel 50 méter vörösréz csatornát feszített le és vitt el. Az esetet egy közelben elhelyezett biztonsági kamera rögzítette.

A tolvaj a lopás értékével és a csatorna tartószerkezetének megrongálásával 800 ezer forintot meghaladó összegű kárt okozott.

Az ügyben eljáró Hevesi Járásbíróság a vádlottal szemben lopás bűntettének minősített esete miatt 2 év 10 hónap szabadságvesztést szabott ki, továbbá kötelezte a férfit az általa okozott kár megtérítésére.