Akkora a baj, hogy jönnek a tejautomaták – exkluzív információk a szakminisztertől

Folyamatosan hallani a gazdáktól, hogy már a tej kiöntésére kényszerülnek, át sem veszik tőlük a tejet, akár áron alul sem. Hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben, arról is beszélt Nagy István agrárminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában, előtte azonban leírta, miért nehéz a helyzet, amit Magyarország önmagában meg sem tud oldani, mert globális a válság.

„A probléma a kínai viszont-vámintézkedéseknek köszönhető: az európai tejtermékekre Kína vámot vetett ki, ezért sok százezer tonna tejtermék itt ragadt az Európai Unióban. Ez dömpingáron keresi a helyét, a piacot, és a veszteségeket minimalizálva mindenki áron alul próbálja értékesíteni a tejet, hiszen a tehenek minden nap kétszer tejet adnak, ráadásul ezt a tejet tejként nagyon nehéz tartósítani is, gyorsan romló áru, és ezért aztán a piaci hatások is gyorsak. Szinte mindenki sajtba menekíti a tejfölösleget, tehát gyártókapacitás van. Ugyanígy a tejpornál is, de a tejporba menekítés a legdrágább dolog, mert az energiaárak magasak – és a végén majd újra tejet csinálunk a tejporból, ami így a világ legdrágább teje lesz” – vázolta a Nagy István.

Közben

a feldolgozóipar raktárai „degeszre vannak tömve”, eladatlan készletek vannak, a kiskereskedelem pedig élvezi ezt a helyzetet, nem csökkenti az árakat a boltban, a beszerzési árait viszont igen.

Ezért aztán a boltok maximalizálják a hasznot a helyzeten, miközben mindenki egymás alá ígérve kínálja a tejtermékeit a kiskereskedelem számára, csak hogy szabadulni tudjon tőle – mondta az agrárminiszter.

A helyzet miatt először leültek a feldolgozóiparral számon kérni a szereplőket. „Minden erőnkkel arra ösztönöztük őket, hogy tárgyaljanak az árról, de kössenek szerződést is, mert a termelés biztonságát és folyamatosságát fenn kell tartani. Ez volt az első. Ők ezért cserébe a Demján Sándor Programon keresztül egy 50 milliárdos kedvező kamatozású hitelt kaphatnak, amellyel a készpénzkifizetés lehetőségét, a likviditást tudják biztosítani” – folytatta Nagy István.

Aztán jött a következő kör: maguk a tejtermelők jöttek áttekinteni, hogy kinek mikor jár le a szerződése. A harmadik körben a kiskereskedelmi láncokat kérték arra, hogy preferálják a magyar terméket. Majd pedig a legkisebb gazdálkodók támogatására, akik nem tudják eladni a tejet, úgy döntöttek, hogy tejautomaták vásárlását teszik lehetővé.

Egy ilyen tejautomata körülbelül egymillió forintba kerül, ennek a 90 százalékát odaadják a gazdálkodóknak, akik fellállíthatnak maguknak egy ilyet a közeli városban valamilyen olyan helyen, amit megfelelőnek találnak

– mondta Nagy István, megjegyezve, hogy a piacokat üzemeltetők is beszállhatnak ebbe a pályázatba.