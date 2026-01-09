ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 9. péntek
Car frozen side mirror after a freezing rain phenomenon
Nyitókép: CatEyePerspective/Getty Images

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Infostart

Rövidített munkanap az érintett városokban, égen-földön keresett só, cukorszórás hang és kormányzati figyelmeztetések: így indulunk neki a hétvégének, az ország szeme most a Dél-Dunántúlon van.

Az előrejelzéseknek megfelelően péntek délutánra megérkezett délnyugat felől az ónos eső Magyarországra, hogy a Dunántúl déli felén egyre másra tegye járhatatlanná az utakat.

Elsőként Nagykanizsán észlelték a különleges hangú és fertelmes következménnyel járó jelenséget, olyan, mintha kristálycukrot szórnának nagy mennyiségben.

Az ónos esővel kapcsolatban egyébként piros riasztást is kiadtak a térségben, az operatív törzs pedig azt kéri, ahol ónos esővel kapcsolatos figyelmeztetés van érvényben, ott lehetőleg senki ne induljon útnak, se járművel, se gyalog.

Mutatjuk a Zaol.hu zalai portál videóját:

A meteorológiai szolgálat (HungaroMet) friss riasztási térképe itt látható:

A várható ónos eső miatt Somogy vármegye iskoláinak túlnyomó részében rövidített órákat tartottak vagy a délutáni foglalkozásokat törölték pénteken, Somogyban és Baranyában is kulturális rendezvények, köztük színházi előadások maradnak el.

Kaposváron a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy az extrém időjárási körülményekre tekintettel délben leállította a hulladékgyűjtést és bezárta létesítményeit, a többlethulladékot a következő alkalommal szállítja el.

A Csiky Gergely Színház ugyancsak a Facebookon tudatta közönségével, hogy nem tartják meg a Bolha a fülbe című előadásukat, amelyet február 20-án pótolnak.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook-oldalán azt írta, hogy a városüzemeltetési cégnek az országos sóhiány ellenére sikerült végül jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia, amelyet speciális granulátummal kevernek, így próbálják a csúszásokat megelőzni a főbb közlekedési útvonalakon, a legforgalmasabb járdákon, egyéb nagyobb forgalmú közterületeken.

Pécsen a helyi buszvállalat várható fennakadásokra figyelmezteti az utasokat, míg a városüzemeltetési társaság a lakosokat síkosságmentesítésre, a mecseki parkerdő látogatásának mellőzésére kéri, a kulturális intézmények egy része pedig bezár pénteken délután a városban. A pécsi városüzemeltetési feladatokat ellátó Biokom NKft. arról tájékoztatta közleményben az MTI-t, hogy a cég már délelőtt megkezdte a gépi és kézi síkosságmentesítést, egyben arra kérte a helyieket, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti járda és útszakaszok síkosságmentesítéséről.

A világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása jött létre az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac, a Mercosur között. Az egyezséget szükséges többséggel fogadták el, öt ország, köztük Magyarország tiltakozása ellenére.
 

Rövidített munkanap az érintett városokban, égen-földön keresett só, cukorszórás hang és kormányzati figyelmeztetések: így indulunk neki a hétvégének, az ország szeme most a Dél-Dunántúlon van.
 

Donald Trump amerikai elnök péntek délután a Fehér Házban több mint egy tucat olajipari vállalat vezetőjével találkozik, hogy a venezuelai beruházási tervekről egyeztessen – alig egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok eltávolította Nicolás Maduro elnököt a hatalomból.

Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon útnak mindenki.

The country is under a nationwide internet blackout after almost two weeks of widespread anti-government protests.

