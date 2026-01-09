Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Az előrejelzéseknek megfelelően péntek délutánra megérkezett délnyugat felől az ónos eső Magyarországra, hogy a Dunántúl déli felén egyre másra tegye járhatatlanná az utakat.

Elsőként Nagykanizsán észlelték a különleges hangú és fertelmes következménnyel járó jelenséget, olyan, mintha kristálycukrot szórnának nagy mennyiségben.

Az ónos esővel kapcsolatban egyébként piros riasztást is kiadtak a térségben, az operatív törzs pedig azt kéri, ahol ónos esővel kapcsolatos figyelmeztetés van érvényben, ott lehetőleg senki ne induljon útnak, se járművel, se gyalog.

Mutatjuk a Zaol.hu zalai portál videóját:

A meteorológiai szolgálat (HungaroMet) friss riasztási térképe itt látható:

A várható ónos eső miatt Somogy vármegye iskoláinak túlnyomó részében rövidített órákat tartottak vagy a délutáni foglalkozásokat törölték pénteken, Somogyban és Baranyában is kulturális rendezvények, köztük színházi előadások maradnak el.

Kaposváron a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Facebook-oldalán arról tájékoztatott, hogy az extrém időjárási körülményekre tekintettel délben leállította a hulladékgyűjtést és bezárta létesítményeit, a többlethulladékot a következő alkalommal szállítja el.

A Csiky Gergely Színház ugyancsak a Facebookon tudatta közönségével, hogy nem tartják meg a Bolha a fülbe című előadásukat, amelyet február 20-án pótolnak.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebook-oldalán azt írta, hogy a városüzemeltetési cégnek az országos sóhiány ellenére sikerült végül jelentősebb mennyiségű szóróanyaghoz jutnia, amelyet speciális granulátummal kevernek, így próbálják a csúszásokat megelőzni a főbb közlekedési útvonalakon, a legforgalmasabb járdákon, egyéb nagyobb forgalmú közterületeken.

Pécsen a helyi buszvállalat várható fennakadásokra figyelmezteti az utasokat, míg a városüzemeltetési társaság a lakosokat síkosságmentesítésre, a mecseki parkerdő látogatásának mellőzésére kéri, a kulturális intézmények egy része pedig bezár pénteken délután a városban. A pécsi városüzemeltetési feladatokat ellátó Biokom NKft. arról tájékoztatta közleményben az MTI-t, hogy a cég már délelőtt megkezdte a gépi és kézi síkosságmentesítést, egyben arra kérte a helyieket, hogy lehetőségeikhez mérten gondoskodjanak az ingatlanjaik előtti járda és útszakaszok síkosságmentesítéséről.