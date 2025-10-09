Bajba kerülhet a világ csúcstechnológiai ipara az újabb kínai csapás miatt

A kínai kormány korábban áprilisban már bevezetett egy sor ritkaföldfém-exportot érintő korlátozást, amely globális ellátási zavarokat okozott. Azóta néhány exportmegállapodás révén részben enyhült a helyzet, de egyes nemzetközi felhasználók továbbra is nehézségekről számolnak be az engedélyek megszerzésénél. Az újabb kínai intézkedés most ismét nehezít a világ csúcstechnológiai iparának helyzetén.

A friss kínai közlemény szerint az intézkedések kiterjednek a ritkaföldfém-mágnesek gyártásához szükséges technológiákra, valamint bizonyos alkatrészekre és berendezésekre is. A szabályozás értelmében az ilyen termékek és technológiák kiviteléhez ezentúl engedély szükséges, és a ritkaföldfémek újrahasznosítására szolgáló gépek exportját szintén engedélykötelessé teszik.

A kínai kereskedelmi minisztérium azt is hozzátette, hogy

nem adnak ki exportengedélyt olyan külföldi felhasználók számára, akik katonai célra vásárolnák meg a termékeket. A fejlett félvezetőgyártáshoz kapcsolódó kérelmeket egyedi elbírálás alapján kezelik

– közölték.

A tárca hangsúlyozta, hogy a mostani szigorítás célzott, és különféle engedélyezési könnyítéseket is bevezetnek. Ugyanakkor a kínai vállalatok ezentúl csak minisztériumi engedéllyel működhetnek együtt külföldi partnerekkel a ritkaföldfémekkel kapcsolatos projektekben. A külföldi gyártóknak pedig engedélyt kell kérniük, ha kínai eredetű alkatrészeket vagy gépeket használnak az érintett termékek exportjához – tették hozzá.