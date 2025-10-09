Azonnal kap 17 milliárd forintot a gyermekvédelem, Gulyás Gergely Varga Judittal találkozik – Kormányinfó percről percre

2025.10.09. 10:28 Orbán Viktor 2026-ra ígért a szociális szférában béremelés, ez a 17 milliárd forint már az? Gulyás Gergely: nem, ez a 17 milliárd forint 2025-ről szól. Egy héten belül bejelentés lesz. Egy hónapon belül pedig magáról a béremelésről konkrétan lesz bejelentés.

2025.10.09. 10:26 Andrej Babis cseh választási győzelme milyen hatással járhat? Gulyás Gergely: a Patrióták alapítói közül most már kettő kormányfő. Már csak az osztrák választásra várunk. A Patriótáknak két miniszterelnöke van a Tanácsban, ez a 7-es cikkellyel kapcsolatos kételyeket le is zárja. Az olasz és a szlovák miniszterelnök egyébként is elmondta, hogy adott esetben nem szavazna ilyen eljárás mellett. A V4-együttműködés pedig helyre fog állni. Ami Közép-Európában történik, az a szuverenista politika megerősödése. Jó hír Csehországnak.

2025.10.09. 10:24 Lakásfelújítás - Miért nem indult be a beígért program? Gulyás Gergely: az Otthon Start program túl nagy kapacitásokat köt le az építőiparban, árakat emelne.

2025.10.09. 10:23 Gyermekvédelem - a "Zsolti bácsi-ügy" egy Ózd környéki otthonból származik, foglalkoznak ezzel? Gulyás Gergely: igen.

2025.10.09. 10:22 Kecskeméti campusépítés - hogyan fejeződik be az építés? Gulyás Gergely: alapítványi egyetemről van szó, az alapítványt nem fogja kár érni, a kormány abban érdekelt, hogy a campus mihamarabb felépüljön. Kérés érkezett a kormány felé, én tárgyaltam a kuratórium új elnökével.

2025.10.09. 10:20 Orbán Viktor dublini repülése - sok az ellentmondás. Ki fizette és mennyibe került? Gulyás Gergely: a Kabinetiroda tud erről tájékoztatást adni. Hidvégi Balázs államtitkár egyértelművé tette, hogy közpénzt erre nem használtak fel. Országgyűlési képviselő ilyen meghívásnak eleget tehet, és az nem minősül ajándék elfogadásának.

2025.10.09. 10:19 Miért nem érte el a reálbér emelkedése a kormány által elvárt 5 százalékot? Gulyás Gergely: az lenne jó, ha háromszor ekkora mértékben emelkednének a bérek. Az adatokat el fogom küldeni, az emberek kétharmadánál azért nem történt reálbércsökkenés, mint az megjelent.

2025.10.09. 10:18 Gyermekvédelem - Miért nem hallgatták még ki Látó Jánost? Gulyás Gergely: nem tudom, hogy kihallgatták-e, az ügyészség dolga ez. Ha valaki rágalmakat fogalmaz meg a kormány tagjaival szemben, nem maradhat titokban a kiléte.

2025.10.09. 10:15 Elegendő-e 1500 forint gyermekotthoni gyerekek napi táplálására? Gulyás Gergely: nem. Most adtam tájékoztatást, a 17 milliárd forint már az idei évre szól. Étkeztetésre is fordítható. A BM ad tájékoztatást erről. Haladunk folyamatosan, legutóbb a kórházaknál emeltük meg az egy főre jutó ellátás összegét. Két évvel ezelőtt 120 százalékkal emeltük meg a forrásokat, az infláció az elmúlt 2 évben 7 százalék volt. Korábban is jeleztem, mintegy 2 hónapja, hogy a szociális szférát érintő béremelés is lesz, egy hónapon belül bejelentés jön erről. A kormány előtt több javaslat is van.

2025.10.09. 10:12 Drámai mértékben zsugorodik a szőlő főleg Badacsony környékén, villák, díszkertek vannak a helyükön, meg medencék. Mi a helyzet? Gulyás Gergely: az amerikai szőlőkabóca lényegesen nagyobb veszély most a szőlőre.

2025.10.09. 10:11 Tesztek indulnak az Adria vezetéken. Milyen eredményre számíthatunk? Gulyás Gergely: egyelőre vita van ennek a biztonságosságáról, ami a teljes kapacitást illeti. A diverzifikációnak az is része, hogy az egyoldalú együttműködést másik ugyanilyenre ne cseréljünk.

2025.10.09. 10:10 Vannak-e mérések Varga Judit visszatérésével kapcsolatban? Gulyás Gergely: nem láttam méréseket. A jövő héten találkozom Varga Judittal, megkérdezem, hogy mit gondol.

2025.10.09. 10:09 Lelőhető-e Magyarországra berepülő drón? Gulyás Gergely: megvan a jogalapja.

2025.10.09. 10:09 Orbán Viktor részt vesz a Békemeneten? Gulyás Gergely: az állami ünnepségen vesz részt.

2025.10.09. 10:03 Beruházások Vitályos Eszter: legógyár Nyíregyházán (a termelés minden folyamatával, 300 új munkahely), Budapesten idősellátási fejlesztés történt 3,9 milliárd forintért, Jászladányban közterületi rendezés történt, Tiszadadán és Csengődön is átadtak beruházást, Baján akadálymentes közösségi tér, játszótér létesült. Nyírmadán 113 millió forintból orvosi komplexum épült, Balatonfüreden új e-buszokat adtak át 523 millió forint értékben.

2025.10.09. 10:02 Október 23. Gulyás Gergely: az állami ünnepség a Kossuth téren lesz. Békemenet is szerveződik.

2025.10.09. 10:01 Nemzeti konzultáció Gulyás Gergely: 1,3 millió háztartásba már eljutott.

2025.10.09. 10:01 Lakhatástámogatási program Budapesten szolgáló rendőröknek Gulyás Gergely: 10 milliárdos költséggel támogatjuk a budapesti munkájú rendőrök lakhatását.

2025.10.09. 10:00 Gyermekvédelem Gulyás Gergely: a Belügyminisztérium ad bővebb tájékoztatást, de már tény, hogy 17 milliárd forint azonnali segítséget kap a gyermekvédelem állami intézményrendszere. Modernizációra, bérekre használható a támogatás. Részletek hamarosan.

2025.10.09. 09:56 Európai politika Gulyás Gergely: sok más uniós kormánnyal együtt a magyar kormány álláspontja az, hogy a 7 éves költségvetés nem támogatható. A döntéshozatal egyhangú támogatást igényel, hosszú folyamat lesz. 2026-ban lehet csak elfogadva a költségvetés. Mentelmi jogi ügyekről is döntöttek: újabb vörös vonalat léptek át az EP-ben, antifás terroristák, fizikai erőszakot elkövető személyek úszhatják meg a felelősségre vonást. Az Európai Parlament többségének józan ítélőképessége vagy elszállt, vagy korlátozott. Aki Brüsszeltől kap védettséget, az szuverén politika folytatására alkalmatlan, fogott ember.

2025.10.09. 09:55 Szja-mentesség Gulyás Gergely: igényelni kell az érintetteknek az szja-mentességet. A munkáltatón keresztül kell jelezni az igényt. Hankó Balázs szakminiszter szerint 200 ezernél is több családot azonnal érint ez. Október 1-jétól a 3 gyermekes édesanyák teljes szja-mentességet élveznek, január 1-től a kétgyermekesek is. Az adókedvezményt pedig a férfiak vehetik igénybe.

2025.10.09. 09:53 Minimálbér Gulyás Gergely: a munkáltatók a minimálbér-emelés mértékének újratárgyalását kérték, ehhez joguk van. Az elmúlt évek gyakorlata most is változatlan, ha a munkaadók és a munkavállalók megegyezésre jutnak, ezt a kormány elfogadja.

2025.10.09. 09:52 Kormány-MKIK-megállapodás Gulyás Gergely: a vállalkozásoknak is elérhető likviditási termékként a 3 százalékos hitel. A KAVOSZ-szal együtt folyósítjuk ezt a hitelt. Az NGM értékeli ezt a programot, ő tartja a kapcsolatot az érintettekkel.

2025.10.09. 09:50 Otthon Start - számok Gulyás Gergely: kiemelt fontosságú, hogy meginduljon a hitelezés, ami a gazdaságot is beindítja, és az otthonteremtésben is segít. Ez a rendszerváltozás óta legsikeresebb hitelprogram, megkezdődött már a folyósítás is. Az átlagos igénylési összeg 33 millió forint. 380-400 milliárd forintnyi hitelre már van igénylés. 80 százalék 40 év alatti, átlagéletkor: 34 év. Az igénylések megoszlása népességarányosan egyenletes: egyharmad főváros és agglomeráció. Bő 10 százalék az új építésű ingatlanok aránya. 20 ezer új ingatlanhirdetés jelent meg azonnal, és az építési kérelmek száma is szépen növekszik. Ez valódi segítség azoknak, akik sajátot szeretnének, de azoknak is, akik bérelnek, mert gát emelkedett az áremelkedésnek.

