Donald Tusk koalíciós kormányfőjelölt sajtótájékoztatót tart Varsóban 2023. december 8-án, miután informális egyeztetést tartott a miniszterjelöljeivel. Tusk bejelentette, hogy az új parlamenti többségi koalíció által alakítandó kormány egyik első lépéseként Lengyelország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

A lengyel kormányfő aggódik Grönland ügye és a NATO egysége miatt

Infostart / MTI

Donald Tusk lengyel miniszterelnök aggasztónak nevezte pénteki varsói sajtóértekezletén, hogy Grönland miatt veszélybe kerülhet a NATO egysége.

A miniszterelnök azt követően tartott sajtóértekezletet, hogy pénteken az ellenzéki jelöltként megválasztott Karol Nawrocki elnök fogadta őt. A találkozón megvitatták az ország nemzetbiztonságát és külpolitikáját érintő témákat, ezen belül az ukrajnai helyzetet. A megbeszélés után mindkét fél leszögezte: az említett kérdéskörökben hasonló az álláspontjuk.

Tusk sajtóértekezletén újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy milyen kockázatokkal járhatnak Lengyelország számára a washingtoni kormány lépései a Dániához tartozó Grönlanddal kapcsolatban.

"Minden, ami gyengíti a transzatlanti szolidaritást (…), bizonyos kockázatokkal jár"

- válaszolt Tusk. Hozzátette: Lengyelország "minden körülmény dacára" a lehető legerősebb kapcsolatok fenntartására törekszik Európa és az Egyesült Államok között, mert ezek a kapcsolatok "jelentik az egyetlen esélyt világunk fennmaradására". Hozzátette: "nagyon aggódik" Grönland miatt, emellett nyugtalanítónak tartja "mindazt, ami eszmei és politikai feszültséget kelt a NATO-n és az Egyesült Államokon belül is".

Tusk már kedden kommentálta Donald Trump amerikai elnök azon kijelentését, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. A lengyel kormányfő akkor "alapvető kérdésnek" nevezte az európai államok integritásának tiszteletben tartását, és aláhúzta: Grönland ügyében Dánia "egész Európa szolidaritására számíthat".

24 ÓRA
2026. január 9. 20:58
2026. január 9. 20:32
