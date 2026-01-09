Nagyot nyert a Kecskeméten gyártott autó

Kihirdették az európai Év Autója-díj győztesét, amelyet 23 európai országból 60 szakújságíró 35 modell közül választott ki.

A döntést Brussels International Motor Show-n jelentették be.

Az első helyen a Mercedes-Benz CLA végzett 320 ponttal, magabiztos előnnyel. A második a Skoda Elroq lett 220 ponttal, a harmadik pedig a Kia EV4 208-cal.

A középmezőny rendkívül szoros volt: a Citroën C5 Aircross 207 ponttal éppen lemaradt a dobogóról, mögötte a Fiat Grande Panda 200 pontot gyűjtött.

Nyitókép: Oliver Löcher, a Mercedes-Benz alelnöke (b) az új elektromos Mercedes GLC-nek odaítélt 2026-os Év Autója díjjal a 102. Brüsszeli Autószalon sajtónapján, 2026. január 9-én. Mellette balról jobbra: Soren W. Rasmussen, a zsűri elnöke, Alberto Sabbatini, a szervezőbizottság elnöke és Freddy de Mulder, a FEBIAC elnöke.