Bedurrant a vírusszezon, egyre többeknek vannak komoly tünetei – a fül-orr-gégész válaszol

Ahogy az a télre jellemző, egyre több felső légúti fertőzés van, ezek a kórokozók az esetek többségében cseppfertőzéssel terjednek. Közéjük sorolható

az influenza,

a koronavírus, és

vannak rinovírusok,

adenovírusok, illetve

az óriássejtes vírus is, ami elsősorban gyerekeknél és időseknél tud problémákat okozni.

Mint az InfoRádió Noszek László fül-orr-gégész főorvostól megtudta, a fentiek jelentkeznek most, időnként már kórházi szinten is, ahová a szövődményes esetek jutnak el, például amikor az alap fertőző betegséghez valamilyen bakteriális felülfertőződés társul.

Leggyakoribb tünetek most: rosszabb közérzet, gyengeség, időszakosan magas láz.

„Vannak nagyon gyorsan lezajló, tehát egy-két napig erőteljes tünetekkel jelentkező, magas lázzal járó betegségek, viszont utána hosszan elhúzódó köhögés és orrváladékozás jelentkezhet – a súlyos tünetek tehát rövid ideig tartanak, viszont hosszasan elhúzódhat maga a betegség. De olyan is van, hogy ennek pont az ellenkezője történik, hosszú időn át tartó, erőteljes tünetek vannak” – mondta Noszek László. Hozzátette: nehéz most megkülönböztetni a betegségeket. Gyakori a koronavírus-fertőzés, illetve a már említett óriássejtes vírus és az influenza.

Kiemelte: az év vége óta tartó időjárás sok csapdát rejt, hiszen az úgynevezett megfázások könnyen megtörténnek, elég, ha valaki havat lapátol, szánkózik, síel és kimelegszik. Ezt követően mindig száraz, meleg holmiba át kell öltözni – közölte Noszek László.

Mikor menjünk orvoshoz?

Hogy mi az a pont, amikor az otthoni kúrából már inkább orvosi kezelésre kell váltani, illetve hogyan lehet a bajt megelőzni, arról a főorvos elmondta: újra fel kell eleveníteni az alapvető higiénés szabályokat.

Kézmosás,

gyerekeknél arcmosás,

ruhacsere,

ezzel tudjuk csökkenteni a kórokozók hazahurcolásának kockázatát.

Szégyen vagy sem, a szájmaszk is előkerülhet ilyenkor, és aki teheti, maradjon otthon

– tanácsolta a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház fül-orr-gégészeti osztályának osztályvezető főorvosa.

A tüneteknek megfelelő kezelést kell otthon folytatni: orrváladékra mehet az orrspray, akár steril tengervizes, illetve „lohasztós”, de utóbbiakkal kapcsolatban fontos, hogy egy-két hétnél tovább ne használjuk, mert függőség alakulhat ki, illetve tönkre tudja tenni az orrnyálkahártyát.

Noszek László óvatosságot javasol a vény nélkül kapható gyulladáscsökkentők szedése terén, igaz, segítségükkel gyorsítani tudjuk a betegség lezajlását.

Orvoshoz zavartság, nagyfokú elesettségérzés esetén forduljunk tanácsa szerint, felnőtt, egészséges emberek pedig több napon túl tartó, nagyon erőteljes tünetek, nyelésképtelenség, fokozódó torokfájás, erőteljes köhögés, légzési nehézségek esetén keressék az ellátást.